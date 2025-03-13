台東關山警分局改善執勤環境　強化員警安全與福祉

▲台東關山警分局改善執勤環境。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局局長蔡燕明自今年1月16日上任後，隨即展開各分局訪視行程，深入基層瞭解員警需求與意見，強調營造安心、安全、友善的工作環境，以提升執勤品質與員警福祉。為貫徹局長的施政理念，關山警察分局分局長鍾國禎積極推動多項改善措施，確保執勤安全並提升勤務效能。

關山地區屬偏鄉，農村產業道路照明不足，夜間巡邏與執法工作面臨較高風險。為提升員警夜間執勤的安全性，關山警分局積極爭取警友會的支持，添購高強力手電筒及刑事夾克，使員警在巡邏與執法時擁有更佳視線與保護，降低突發狀況風險，有效提升警政效率。這項措施不僅提升了員警安全感，也讓基層同仁感受到分局的重視與支持。

此外，內政部警政署近年積極推動性別平權，女性員警人數逐年增加。相較於男性員警，女性員警因生理需求更需適當的休息空間與相關設施。為此，關山警分局特別設置「待勤室」，提供女性員警舒適、安靜的休息場所，使其在生理期或身體不適時能夠短暫調整、恢復體力，以維持最佳執勤狀態。此舉獲得內外勤女性同仁的肯定，進一步提升了勤務效能與團隊凝聚力。

分局長鍾國禎表示，警察工作挑戰性高，除提供完善裝備與勤務環境外，也須關懷員警身心健康，確保每位同仁能夠在安全、舒適的環境下發揮專業，維護地方治安。未來，分局將持續推動友善警勤措施，強化執勤安全，提升工作環境品質，使員警能夠專心投入維護治安的工作，共同打造高效且人性化的執勤環境。