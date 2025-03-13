家寧「2022年一篇貼文」被挖！標記Andy太諷刺　網狂酸：真的很貴

▲家寧舊文被翻出。（圖／翻攝自Facebook／張家寧，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道控訴女方一家，奪走經營10年的頻道，讓他分手後一無所有。Andy過去基於信任，將財務交給女方一家管理，如今的狀況，不少人便替他打抱不平，其中更有人挖出家寧2022年發布的一篇文，覺得與現況對比，實在諷刺。

2022年6月30日時，家寧在個人臉書上發文表示，「信任是這世界上最難能可貴的一件事情」。同時附上3顆紅色愛心，寫道「My baby」並標記Andy老師的粉專。

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如今，該則貼文就被挖出，不少網友在底下留言直呼，「真的蠻貴的」、「等等要趕緊刪文了」、「好慘喔，就是太信任你才一無所有」、「信任那麼貴喔」、「回來看看好諷刺」、「諷刺」、「這信任的代價也太貴」、「真的很貴」、「這信任的代價有點貴」、「說個笑話，信任」、「現在只剩下貴」。

回顧此事，Andy老師說，他在2016年創立眾量級頻道，隨著頻道受到關注，他在2017年將財務交給家寧的母親管理，但2018年開始，財務問題漸漸浮現，他每月薪資僅3萬元，未分得頻道收益。即使後來薪資調整至5.5萬元，但長達10年，他始終未曾看過公司的完整財務帳目。直到2020年，他要求查帳卻遭到推託，才開始察覺不對勁。

兩人於2024年4月1日分手，但直到10月26日才對外正式公開。隨後，Andy的頻道權限被撤除，最後在2024年11月13日的董事會上，家寧與母親聯手決議將Andy剔除董事職位，並要求簽署股權轉讓書與保密條款，讓他正式失去對眾量級的所有控制權。事發後，他於2025年2月10日寄出存證信函，要求查閱公司帳務，但家寧媽媽卻回函聲稱公司是借名登記，並反控Andy恐嚇，爭議持續延燒中。針對此事，家寧至今尚未回應。