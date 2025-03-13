家寧媽註冊商標「最後搶救期限」曝！律師列4件事：Andy現在應該做

▲Andy老師日前發布影片控訴，前女友一家搶走頻道。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅眾量級Andy日前控訴，他遭前女友家寧一家奪走經營10年的頻道，分手後一無所有。事件引發關注，網紅律師林智群發文點出Andy現在應該做的幾件事情，其中包含「最晚在114/3/31就要提出挑戰」、「要在『知道被踢出去』6個月內提告」等等。

林智群在臉書粉專上發文表示，事有輕重緩急，Andy現在一共有4件事情要先做，首先是張媽媽申請的商標權，是在109年4月1日公告註冊，利害關係人要在5年內申請評定，所以換言之，Andy最晚要在今年的3月31日提出挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智群接著指出，Andy可以依照公司法第245條，向法院申請選派檢查人，不過既然張媽媽之前都不願提供帳目資料，Andy幾年前就可以這麼做了。

第三點，是張媽媽可能會拒絕配合檢查人的要求，就算被罰一點錢也不怕，所以這時就可以考慮提背信、侵占罪告訴，讓地檢署協助調相關資料，只有了解帳目資料，才會知道災情多嚴重。林智群對此也提醒，若要提民事訴訟，「有2年時效，注意！」

最後一點，林智群指出，眾量級帳號是Andy開設的，但不知後續有沒有簽授權書讓公司使用？如果有的話，其實可以停止授權，並且要求返還帳號；如果對方沒有取得授權，且還把帳號所有人給踢出、取消權限，則可能有妨害電腦使用罪的問題，這時就要在「『知道被踢出去』6個月內提告」。

貼文曝光後，就有網友馬上標記Andy老師。還有網友大讚，這篇文章的內容很有價值。