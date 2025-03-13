大票人聲援Andy！他也收私訊「叫我加油」　網：老師跟老爹不同的

▲Andy老師。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道控訴女方一家，奪走經營10年的頻道，讓他分手後一無所有。結果沒想到，汽車媒體人Andy老爹明明就和這件事情無關，卻有一些網友認錯人，讓他收到不少加油的訊息。

Andy老爹在臉書上發文透露，這兩天他收到不少私訊，內容都是要他加油，甚至還有人說要幫他打官司，讓他不知究竟發生了什麼事情。

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貼文底下，就有不少網友直呼，「老師跟老爹不同的」、「此Andy非彼Andy」、「除非你有一個女朋友叫家寧」、「哈哈哈，不是這個Andy啦」、「人家是Andy老師，你是Andy老爹」、「差一個字」、「一字之差」、「Andy老師、Andy老爹，傻傻分不清楚」、「會不會有人抖內錯人」。

回顧此事，Andy老師說，他在2016年創立眾量級頻道，隨著頻道受到關注，他在2017年將財務交給家寧的母親管理，但2018年開始，財務問題漸漸浮現，他每月薪資僅3萬元，未分得頻道收益。即使後來薪資調整至5.5萬元，但長達10年，他始終未曾看過公司的完整財務帳目。直到2020年，他要求查帳卻遭到推託，才開始察覺不對勁。

兩人於2024年4月1日分手，但直到10月26日才對外正式公開。隨後，Andy的頻道權限被撤除，最後在2024年11月13日的董事會上，家寧與母親聯手決議將Andy剔除董事職位，並要求簽署股權轉讓書與保密條款，讓他正式失去對眾量級的所有控制權。事發後，他於2025年2月10日寄出存證信函，要求查閱公司帳務，但家寧媽媽卻回函聲稱公司是借名登記，並反控Andy恐嚇，爭議持續延燒中。針對此事，家寧至今尚未回應。