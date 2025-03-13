IDF掛載雄三雄鷙專案遭洩密？　顧立雄：是研發前的學術研討

▲國防部長顧立雄赴外交及國防委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

台中高分檢最近偵破一起飛官扮共諜吸收軍官提供重要情資，攸關中科院執行改良艦載雄三飛彈，構改成IDF掛載的「雄鷙專案」。對此，國防部長顧立雄13日表示，這是研發案之前的相關學術研討，不是真正運用資料，4年前當時洩露的不是現在真正的相關機敏資料，這案在112年就已經提出調查，最近才起訴。

近日，國防部委託中科院執行改良艦載雄三飛彈，構改成IDF掛載的「雄鷙專案」，IDF才執行初步掛載測試的同時，台中高分檢就偵破一起飛官扮共諜吸收軍官提供情資的事件。

該案是由退役史姓飛官，成功吸收許姓的空軍戰術管制聯隊管制官，從4年前就陸續洩露空軍因應共軍擾台的策略機密文件，在兩人的通聯當中，還發現雄三飛彈部署。

對此，顧立雄13日赴立法院外交及國防委員會備詢時表示，現在有關所謂洩露的運用部分，是屬於研發案之前的相關學術研討，不是真正運用資料。他強調，4年前當時洩露的不是現在真正的相關機敏資料，這案在112年當時就已經提出調查，最近才起訴。

中科院表示，該專案是科研案，不方便說明，這是從111年開始，在設計過程中，一些數據跟研發的流程，都還在作業階段，現在只是在做空載測試。