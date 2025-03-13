LIVE／召開國安高層會議因應中共滲透　賴清德1330親上火線說明

記者郭運興／台北報導

中共近日依慣例舉行「兩會」，對台統戰動作也越加頻繁，解放軍人大代表團發言人吳謙更於兩會期間表示，「正告民進黨當局，懸崖勒馬回頭是岸，執迷不悟死路一條」。對此，總統賴清德13日上午召開國安高層會議，並將於會後下午13時30分於總統府敞廳舉行記者會，規劃將接受媒體提問，《ETtoday新聞雲》將安排全程直播。

日前多位台灣藝人在微博表態支持「中國台灣省」說法，更出現中配藉由抖音社群帳號「亞亞在台灣」鼓吹中國武力統一言論，面對此狀況，陸委會主委邱垂正表示，這樣損害國家主權的行為，讓絕大多數人民反感、羞恥，呼籲停止傷害國家，將依照《兩岸人民關係條例》調查有沒有跟中國黨政軍有合作行為，或有沒有申請身分證，依相關規範進行查處。

▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

而解放軍人大代表團發言人吳謙則於「兩會期間」受訪表示，民進黨當局加緊進行台獨分裂挑釁，妄圖「倚美謀獨」、「以武拒統」，激起了兩岸同胞的共同義憤，必將受到歷史和正義的清算，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，幾件美製武器改變不了台獨滅亡的命運，「民進黨當局拿老百姓的血汗錢去『洋主子』那裡買武器，不過是螳臂擋車罷了，又能起什麼作用」？

吳謙強調，祖國必然統一，這是大勢所趨、道義所在，既是實力使然、更是民心所向。解放軍一向是打「獨」促統的行動派，近年來繞島巡航、軍事懾壓已成常態，「台獨分子鬧得越歡，脖子上的繩索就會勒得越緊，頭頂上的利劍就會愈加鋒利。我們正告民進黨當局：懸崖勒馬回頭是岸，執迷不悟死路一條」。

另外，大陸全國人大2005年3月14日年頒布實施《反分裂國家法》，至今已滿20周年。駐京台媒12日接獲消息，本周五（14日）《反分裂法》20周年當天，將在北京人民大會堂舉辦「重要活動」，但未說明是什麼內容。