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溫朗東控羅廷瑋繼兄曾搶劫　藍營嗆沒良心：證人有什麼義務？

▲▼立委羅廷瑋召開 踢爆衛福部擴大 兒童發展篩檢服務 誇大不實 台大兒醫根本沒執行 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲溫朗東爆繼兄曾搶劫，羅廷瑋表示，自己無法選擇出身。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

政治評論員溫朗東昨日爆國民黨立委羅廷瑋繼兄2013年疑似持玩具槍搶劫，犯案工具包括羅廷瑋的手機門號，羅廷瑋今（13日）則承認繼兄過去有犯罪紀錄。國民黨前青年部主任陳冠安表示，當年23歲的羅廷瑋只是證人，沒有涉案並非被告，不是正犯更不是幫助犯，那什麼是證人，證人有什麼義務？他批溫朗東「比起當年法律沒學好，沒良心才是更可怕的事。」

溫朗東昨日指控羅廷瑋繼兄曾持玩具彈珠槍與板手，搶劫台中一間電子遊藝場，並質疑羅廷瑋是否涉案。羅廷瑋回應，審判過程證明他沒有涉案，他沒辦法選擇自己的出身，但很努力服務社會。

陳冠安今日批評溫朗東，法律是張天欽教的？居然昧良心抹黑羅廷瑋，現在罷免，就是要誅你十族，肉搜家人造謠抹黑一條龍，全然沒人性底線。溫朗東在臉書上說羅廷瑋的楊姓繼兄弟曾經犯下強盜罪。對此，羅坦承不諱，並表示楊男已接受審判，服刑完畢。然而溫卻同時質疑當年羅廷瑋將手機提供給楊男，可能對其犯行知情，「正如同當年張天欽的名言般，間接影射殺傷力最大。」

陳冠安指出，溫朗東明明就讀過東吳法律，若不是將法學都還給老師，那就是昧著專業知識，想抹黑羅廷瑋。因為從法律來看，如果當年羅廷瑋知情，知道楊男借手機是要去犯案，還借，很可能會是幫助犯，有刑責。但這件12年前的舊案，判決書公開的一清二楚。

陳冠安強調，當年23歲的羅廷瑋，只是證人，沒有涉案並非被告，不是正犯，更不是幫助犯，「那什麼是證人，證人有什麼義務？」他建議溫朗東可以看一下大法官釋字249理由書，證人就是在訴訟上陳述其見聞事實之「第三人」。而刑事訴訟法176條之1也寫得很清楚，證人對「他人」之案件，有作證義務。

陳冠安說，連司法都認證，當年羅廷瑋只是不知犯罪情節的第三人，只有作證，沒有被刑事究責，然而缺乏法律知識或良心的名嘴，卻還是要含沙射影、間接影射。犯下刑案當然沒什麼好說，必須要受到法律制裁，但用12年前的舊案，用家人的事，沒有任何具體證據，就要影射羅廷瑋也涉入刑事犯罪。陳冠安批溫朗東，比起當年法律沒學好，沒良心才是更可怕的事。

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