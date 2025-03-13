21人質喪命！叛軍劫列車威脅殺光　巴國特種部隊突襲救人

▲巴基斯坦11日發生列車劫持事件，軍方動員特種部隊突襲救人。（圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦11日發生列車遭分離主義武裝分子「俾路支解放軍」（BLA）劫持事件，當時車上總計有440人，在釋放平民之後，扣留逾200人當作人質。到了12日，軍方發動突襲救人，擊斃所有33名武裝份子，但在對峙期間仍有21名人質與4名部隊成員喪生。

路透報導，俾路支解放軍透過炸鐵軌、投擲火箭彈的方式劫持列車，扣押214人當作人質，並要求政府要在48小時之內釋放該組織的政治犯等人，否則將開始處決人質。

▲當局目前尚未公布整起事件的確切傷亡人數。（圖／路透）

當時就在列車上的75歲乘客阿什拉夫（Muhammad Ashraf）透露，列車行經山區時傳來一聲巨大爆炸聲，撼動整列列車，「當傳來激烈槍聲時，我們都躺在地上，接著武裝人員進入列車內部檢查身分」。隨後俾路支解放軍釋放平民，並扣押剩餘人員當作人質，已知當時武裝分子鎖定的人為軍警人員。

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俾路支解放軍宣稱11日晚間已殺害50名乘客。內政部副部長喬杜里（Talal Chaudhry）12日向媒體透露，武裝分子身穿自殺背心坐在被劫持的人質中間，讓救援工作變得複雜，軍方動員數百名士兵、部署空軍與特種部隊，特種部隊先擊斃自殺炸彈客，接著部隊逐個車廂一一擊斃其餘武裝分子。

不過喬杜里並未透露這起行動獲救的確切人數，且在軍方發布消息之前，列車司機等人均已喪命。依據政府單位早些時候的說法，車上190人獲救，其中50多人被送去與親人團聚。