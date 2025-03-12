炸鐵路劫列車！巴基斯坦分離分子扣押182人質　威脅政府「全殺光」

▲巴基斯坦分離主義武裝分子「俾路支解放軍」（BLA）11日劫持了一輛列車，並扣押182名人質。圖為人質家屬緊張聚集在火車站等候消息，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴基斯坦分離主義武裝分子「俾路支解放軍」（BLA）11日在俾路支省（Balochistan）襲擊一輛載有約500名乘客的列車，並在釋放平民後，扣押182名據稱是軍人和警察的乘客作為人質，要求政府釋放該組織的囚犯，否則將處決所有人質。

據《紐約郵報》報導，俾路支省官員指出，BLA成員趁這輛Jaffar Express列車行經西南部隧道時，引爆炸彈摧毀鐵軌，導致列車出軌停駛，並趁亂發動攻擊。隨後，BLA劫持火車頭，與趕來的安全部隊爆發激烈槍戰，造成至少20人喪命。

BLA聲稱，該組織在劫持列車後，釋放了車上所有平民，僅扣留約182名軍人和警方人員作為人質，以交換該組織的囚犯獲釋。他們也警告巴基斯坦軍方不要干涉BLA與政府的對峙，否則「所有人質將被處決」。

巴基斯坦政府強烈譴責此次襲擊，內政部長納克維（Mohsin Naqvi）痛批攻擊者是「向無辜乘客開槍的禽獸」，並強調政府不會對BLA的要求讓步。目前，巴基斯坦當局已展開緊急應對措施，俾路支省的西比（Sibi）醫院也宣布進入緊急狀態，以處理傷亡人員。

CNN指出，早在這場襲擊發生前幾天，巴基斯坦反恐部門就已發出警告，表示BLA可能在當地發動「有計劃的襲擊」，並要求全省保持高度戒備，可惜依舊無法阻止這起重大劫持事件的發生。

與伊朗和阿富汗接壤的俾路支省是巴基斯坦面積最大但最貧窮的地區。當地擁有豐富的石油與礦產資源，但BLA指控政府剝削當地資源，卻未將經濟利益回饋當地人民，因此持續發動襲擊。該組織過去一年來已製造多起致命攻擊，包括去年11月在奎達（Quetta）火車站發動自殺炸彈襲擊，造成26人死亡。