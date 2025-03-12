巴基斯坦爆「武裝分子劫火車」　釀至少10死

▲巴基斯坦火車 。（示意圖與本文無關／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

巴基斯坦俾路支省（Balochistan）11日發生嚴重襲擊事件，分離主義武裝分子劫持一列載有數百名乘客的客運列車，並造成至少10人死亡。根據政府與鐵路官員的說法，罹難者中包括9名安全部隊人員以及一名列車司機。

CNN報導，目前尚不清楚這些死者具體是在何時喪生。俾路支省政府發言人林德（Shahid Rind）稍早向CNN表示，列車上發生「激烈槍戰」。當地時間11日晚間，安全部門消息人士透露，安全部隊已「包圍恐怖分子」，並發生激烈交火，武裝分子則利用「婦女和兒童作為人盾」。

這輛名為「賈法爾特快」（Jaffer Express）的列車在行經俾路支省博蘭（Bolan）的一處隧道時遭武裝分子攔截。奎達鐵路（Quetta Railways）控制員卡西夫（Muhammad Kashif）表示，武裝分子於下午時分將列車強行停在第8號隧道內。列車於當地時間上午9時從俾路支省首府奎達（Quetta）出發，目的地為西北部城市白沙瓦（Peshawar），共有9節車廂，載有約450名乘客。

截至11日晚間，安全部隊已成功解救104名人質，其中包括58名男性、31名女性及15名兒童。消息人士指出，部分受傷乘客已送往醫院治療，營救行動仍在進行中，以確保剩餘人質安全。

俾路支解放軍（Baloch Liberation Army，BLA）已宣稱對此次襲擊負責，並曾於稍早發表聲明威脅，若安全部隊展開行動，他們將「處決」從列車上劫持的人質；然而，俾路支省首席部長布格蒂（Mir Sarfraz Bugti）強硬表態，表示當局將「持續作戰，直到最後一名恐怖分子被消滅」。據安全部門透露，已擊斃16名武裝分子，另有多人受傷，武裝分子目前被安全部隊分割包圍。

俾路支省政府發言人林德指出，由於列車目前停留在該省西比（Sibi）地區的山區地帶，當地地勢險峻，救援行動面臨挑戰。

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）發表聲明，強烈譴責此次襲擊事件，並抨擊武裝分子在齋月這個和平而神聖的月份攻擊無辜乘客，顯示「這些恐怖分子與伊斯蘭教、巴基斯坦及俾路支省毫無關聯」。