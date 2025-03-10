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俄軍反攻！潛入天然氣管道突襲烏軍　奪下3定居點

▲▼ 烏克蘭士兵在俄羅斯庫斯克蘇賈（Sudzha）街道巡邏。（圖／路透）

▲圖為烏兵在俄羅斯庫斯克蘇賈街道巡邏。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯外傳利用天然氣管道發動反攻，待上數日，推進大約15、16公里，在蘇賈（Sudzha）附近從後方突襲庫斯克地區的烏克蘭部隊。烏軍宣稱，這群俄兵很快就被發現，遭到火箭、大砲、無人機攻擊；在此之際，俄羅斯國防部宣布收復庫斯克3個定居點。

▲▼ 。（圖／翻攝自基輔獨立報）

▲烏軍在庫斯克地區擊退俄羅斯的攻勢。（圖／翻攝自基輔獨立報）

美聯社、路透報導，俄羅斯致力於奪回庫斯克地區的控制權，依據7日開源情報，在庫斯克地區的烏軍幾乎已完全被包圍。立場親俄的軍事部落客波多利亞卡（Yuri Podolyaka）宣稱，俄羅斯特種部隊沿著1.5公尺寬的天然氣管道推進將近16公里，從後方突襲烏軍。另一名戰爭部落客Two Majors也稱，蘇賈地區正爆發一場大戰，令烏兵措手不及。

對此，烏克蘭空降突擊部隊發聲明表示，俄兵曾試圖利用輸油管發動攻勢，但很快就被發現，且遭火箭、大砲、無人機攻擊。

俄羅斯官方並未正式提及這起行動，但車臣特種部隊阿赫馬特（Akhmat）指揮官阿勞迪諾夫少將（Apti Alaudinov）在社群平台Telegram發布照片，可見特種部隊成員就在天然氣管道內。在Telegram上也流傳在巨大管道內部行進的照片，還戴著防毒面具。

在此之際，俄羅斯國防部指出，俄軍已奪回蘇賈以北的3個定居點，包括Malaya Lokhnya、Cherkasskoye Porechnoye以及Kositsa，稱「俄羅斯聯邦武裝部隊持續在庫斯克地區擊潰烏克蘭軍隊」。

去年8月，烏克蘭大膽越境攻入俄羅斯庫斯克地區，成為二戰以來對俄羅斯領土發動的最大規模突襲，並佔領超過1000平方公里土地，包括具有戰略意義的邊境城鎮蘇賈，俘虜大批俄兵。

烏克蘭當時稱，這波行動是要在未來和平談判取得籌碼，迫使俄軍撤出烏克蘭。但歷經數月，在庫斯克的烏軍面臨俄羅斯與北韓的5萬大軍，已經疲憊不堪。

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