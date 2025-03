俄軍反攻！潛入天然氣管道突襲烏軍　奪下3定居點

▲圖為烏兵在俄羅斯庫斯克蘇賈街道巡邏。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯外傳利用天然氣管道發動反攻,待上數日,推進大約15、16公里,在蘇賈(Sudzha)附近從後方突襲庫斯克地區的烏克蘭部隊。烏軍宣稱,這群俄兵很快就被發現,遭到火箭、大砲、無人機攻擊;在此之際,俄羅斯國防部宣布收復庫斯克3個定居點。

▲烏軍在庫斯克地區擊退俄羅斯的攻勢。(圖/翻攝自基輔獨立報)

美聯社、路透報導,俄羅斯致力於奪回庫斯克地區的控制權,依據7日開源情報,在庫斯克地區的烏軍幾乎已完全被包圍。立場親俄的軍事部落客波多利亞卡(Yuri Podolyaka)宣稱,俄羅斯特種部隊沿著1.5公尺寬的天然氣管道推進將近16公里,從後方突襲烏軍。另一名戰爭部落客Two Majors也稱,蘇賈地區正爆發一場大戰,令烏兵措手不及。

Video filmed by the Russians who attempted to enter the rear of AFU positions in #Sudzha , #Kursk AO, by traveling through an abandoned gas pipeline. They ended up being destroyed as soon as they exited the pipe. Reference: https://t.co/Y8UOPZwZWI #OSINT #Russia #UkraineWar pic.twitter.com/XOGVmB4iGv

對此,烏克蘭空降突擊部隊發聲明表示,俄兵曾試圖利用輸油管發動攻勢,但很快就被發現,且遭火箭、大砲、無人機攻擊。

俄羅斯官方並未正式提及這起行動,但車臣特種部隊阿赫馬特(Akhmat)指揮官阿勞迪諾夫少將(Apti Alaudinov)在社群平台Telegram發布照片,可見特種部隊成員就在天然氣管道內。在Telegram上也流傳在巨大管道內部行進的照片,還戴著防毒面具。

More images of Russians in the "pipe" near #Sudzha, #Kurks sector. In the last video, the ChMobiki are resting and having a smoke, in the gas pipeline. I am not sure how they ventilated it as they had to travel 12km.#OSINT #Russia #UkraineWar pic.twitter.com/xcUFH7RT0m