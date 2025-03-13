屏東女酒瓶砸死酒友原因曝　身上現金少了引殺機...她遭收押

▲東港警分局逮獲許姓女子依殺人罪嫌送辦，遭收押 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮蘇姓男子，酒後遭許姓女酒友攻擊致死，東港警分局訊後將許女依殺人罪嫌移送屏東地檢署，檢方以許女涉及殺人重罪將屏東地方法院聲押獲准。而起因係許女認自己的現金短少與蘇男引發口角，釀成悲劇。

東港警分局於3月11日23時許獲報，指東港鎮興漁街發生殺人案件，立即啟動命案偵查機制積極偵辦。

警方查出，36歲許姓女子與48歲蘇姓男被害人等多名友人，在蘇姓被害人家中飲酒，其他人陸續離開後，許女認為自己帶來的現金有短少，與蘇男發生口角，許女憤而拿起地上酒瓶朝攻擊蘇男頭部等多處，造成蘇男當場死亡。據悉，而外表看起來瘦小的許女，酒後下手不知輕重，竟當場砸死蘇男。

經調查得知，許女與蘇姓被害人為朋友關係，常常聚在一起喝酒，不料11日晚上，眾人喝了許多瓶裝啤酒後再買來鋁瓶啤酒續喝，相當盡興，不料卻釀成悲劇；警方於調查後將許女依涉犯殺人罪嫌移送屏東地檢署偵辦。檢方訊後以許女涉殺人罪重罪，向法院聲押獲准。

東港警分局呼籲民眾遇事應保持理性勿用暴力手段解決紛爭，避免因口角引發衝突，以維護社會秩序與安寧。