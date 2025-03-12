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種樹護地球！新北推動都市造林　侯友宜：打造綠色永續城市

▲新北植樹節響應全球永續。（圖／新北市農業局提供）

▲新北植樹節響應全球永續，侯友宜到場與學童共同植樹。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應全球氣候變遷，新北市長期推動植樹行動，號召民間團體共同響應，亦媒合企業於新北多點位植樹以落實ESG，今年植樹節活動邀請科技業、食品業、生技業、律師界、宗教團體、新北青農及板橋國小等共計14個企業與團體參加，共同進行植樹推廣，市長侯友宜也親自到場，與企業團體代表一起於板橋站前廣場種下象徵合作意義的樹苗，為環境永續盡一份心力。

每年立春至3月為適合栽植苗木時節，因此3月份被定為「植樹月」，3月12日更被定為「植樹日」，植樹並不是一日活動，新北市長期推動計畫型植樹，迄今已推出「山海造林」、「都市造林」等計畫，與國內民間團體、學校及企業密切合作，以每年植樹4萬株喬木為目標，號召民間團體共同響應，在大家共同努力下，新北市森林覆蓋率達76%，為六都第一。

▲新北植樹節響應全球永續。（圖／新北市農業局提供）

▲今年植樹節活動邀請科技業、食品業、生技業、律師界、宗教團體、新北青農及板橋國小等共計14個企業與團體參加，共同進行植樹推廣。

新北市於今年推出「都市造林-多元植樹」計畫，將延續去年都市造林計畫，除了於校園內進行植樹綠美化，新北更重新盤點出40公頃的閒置公有土地，未來將媒合企業植樹，讓企業團體為新北這片土地貢獻一份心力。而在今日植樹節新北市政府邀請到寶昕股份有限公司、豐得國際實業有限公司、統鮮美食股份有限公司、鮮湧企業股份有限公司、國際通商法律事務所、宮保王食品有限公司、久大文具、醒覺教育基金會、寶齡富錦生技股份有限公司、板橋慈惠宮、板橋接雲寺、新北青農及板橋國小等各領域共計14個企業與團體共襄盛舉，並由侯友宜市長出席見證，與企業、學童一起種下代表新北的市樹山櫻花與臺灣欒樹，象徵企業與政府共同宣誓進行植樹推廣。2025年市府將持續媒合合作企業至校園及公有土地植樹或認養樹木，規劃至2030年與100間企業合作，為新北打造更美好的生態環境。

市長侯友宜表示，新北市推動「三生永續」政策，從生產、生活、生態推動永續農業，透過計畫型植樹，促進環境生態健康，更符合聯合國SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）。市府未來將持續推廣生態保育理念，同時邀請來自社會各界共同參與植樹行動，將植樹推廣成為全民運動。期待未來有更多企業與市民朋友響應，一起種下希望，共同迎接綠意盎然的未來。

▲新北植樹節響應全球永續。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府媒合企業植樹，讓企業團體為新北這片土地貢獻一份心力。

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