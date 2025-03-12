百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

記者郭世賢／新北報導

九份老街每到假日總是湧入人潮、各國觀光客，有網友拍下965號公車要行駛下山「髮夾彎的畫面」，短短8天就狂吸破百萬人次點閱。影片中，965號公車在狹窄的山道上小心翼翼地轉彎，司機的高超技術讓網友驚嘆不已。九份山道以路窄、彎多、車流量大聞名，尤其大型車輛行經時更顯驚險，網友紛紛讚譽當地司機為「傳奇車手」。這段影片，不僅展現九份獨特的道路，也讓民眾對當地司機駕駛技術與應變能力深感佩服。

▲百萬人搶看九份公車神技轉彎。（圖／記者郭世賢翻攝）

YouTube頻道「大眾運輸辦公室」經常分享各種大眾運輸工具的影片，一名網友在新北市瑞芳區九份旅遊時，於基山觀海亭拍攝到一輛965號公車經過該轉彎處的畫面。影片中顯示，司機小心翼翼地駕駛，生怕撞上對向來車，拍攝者不禁驚呼：「超小轉彎半徑，沒抓好就掰了！」

影片上傳後迅速引發熱議，許多網友紛紛留言表示：「能在這種偏鄉景點開大巴的都是狠人」、「台灣好行這條路線的司機真的都是傳奇車手」、「九份老街車多很難會車，在那邊開大車技術是真的要很好」、「這一段每天都很多大車經過，超危險的」。

還有網友回憶道：「高中在那邊讀書，搭公車、校車司機都能用很快的速度穩穩開過又窄小又彎曲的道路，每次都擔心會不會翻車，謝謝各位拓海先生。」還有當地居民表示：「在九份住30幾年，只能說這只是日常」、「這邊都是老司機在開，不然可能會出大事哈哈。」