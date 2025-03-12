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大陸 大陸焦點 特派現場

孫中山逝世百周年　陸辦紀念活動搶話語權

▲▼孫雅麗向孫中山雕像敬獻花籃。（圖／翻攝自大陸「中山網」）

▲孫雅麗向孫中山雕像敬獻花籃。（圖／翻攝自大陸「中山網」）

記者陳冠宇／綜合報導

今年是國父孫中山逝世100周年，在台灣之外，大陸多地也舉行各式各樣的紀念活動，搶占對孫中山的歷史話語權與詮釋權。大陸全國政協、人大、統戰部都有官員出席今（12）日在北京的紀念儀式，央視電影頻道也將在下午播出《孫中山》電影。

大陸國台辦今日上午舉行例行記者會，有記者提到，孫中山在臨終前給中國人最後的政治遺囑就是「和平、奮鬥、救中國」。這三句話對於當前的兩岸關係和中國的未來發展有何啟發？

國台辦發言人陳斌華表示，北京、江蘇、廣東等地及有關民主黨派、團體將舉辦相關紀念活動。他說，孫中山先生是偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅，一生追求國家統一和中華振興，受到全體中華兒女的敬仰。

陳斌華還稱，「當前台海形勢複雜嚴峻，希望廣大台灣同胞與我們一道，繼承中山先生遺願，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，共同推動兩岸關係和平發展，攜手推進祖國統一和民族復興。」

▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.3.12） 。（圖／記者任以芳攝）

據新華社今日發自北京的報導，當天上午，各界人士會聚北京中山公園中山堂，舉行簡短而莊嚴的儀式，紀念孫中山逝世100周年，出席者包括大陸全國政協副主席王勇、全國人大常委會副委員長鄭建邦、中共中央統戰部副部長陳旭、北京市副市長孫碩等人。

孫中山是廣東香山翠亨鄉人，在廣東的廣州市與中山市都有紀念活動。廣州中山紀念堂管理中心推出大型原創音樂劇《青年孫中山》；廣州孫中山大元帥府紀念館推出「廣州大元帥府裡的紅色文物」展覽，以及孫中山題詞展。

在舊稱香山的中山市，孫中山曾侄孫女孫雅麗出席11日上午的紀念活動。據陸媒引述，孫雅麗及各界人士稱「要繼承和發揚孫中山先生的愛國精神，堅定不移走中國特色社會主義道路，為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量」。

據陸媒公開報導，江蘇省暨南京市各界人士12日上午在中山陵舉行謁陵儀式；近日在合肥、杭州等地也都有紀念活動。

此外，央視電影頻道將在今天下午播放傳記電影《孫中山》。據了解，這部電影於1986年上映，珠江電影製片廠拍攝、丁蔭楠執導。

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