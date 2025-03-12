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首例！陸配網紅宣傳武統遭廢居台許可　卓榮泰：公權力一定要彰顯

▲▼行政院長卓榮泰立法院針對財劃法報告並備詢 兵役役期相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

中國抖音社群帳號「亞亞在台灣」日前遭檢舉影片鼓吹中國武力統一言論，事後移民署廢除該陸配在台依親、居留許可，要求擇期出境，並限令5年內不得依親居留。藍委為其喊冤稱陸配有言論自由。行政院長卓榮泰今（12日）備詢時則表示，公權力一定要張揚出來，內政部都會依照事實來認定。內政部長劉世芳強調，該名陸配辯論稱這是言論自由，但言論自由不該是支持武統台灣這樣的字眼。

綠委林俊憲質詢時先提了中配網紅遭撤銷居留證事件，林俊憲指出，該中配網紅經常鼓勵武統，多次勸阻無效後，移民署依法律規範，影響到國家安全、國家立場是可以撤銷居留權，這是首例，以前從來不執行，只有善意的勸阻，也要有依法執行的魄力。

林俊憲直言，歐美很多國家也是如此，發表極端言論都是直接撤銷居留、驅除出境，台灣過去都是忍耐、勸阻，這次是已經影響社會安定。有第一例就會有第二例，相關法令要依法執行，這樣的決定是院長親自下令？

卓榮泰指出，目前處理就是撤銷居留權，改以單次入出境許可，任何外國配偶來台組成家庭，或依親到台灣來的人，都要愛台灣跟這塊土地，依親要愛他的「親」。卓也強調，公權力一定要張揚出來，內政部都會依照事實來認定。

內政部長劉世芳則說，該名陸配在抖音上面，從去年5月到今年1月都傳很多影片，譬如兩岸必將統一等等，已經觸犯台灣是主權國家，以及社會治安、國家安全底線，該名陸配辯論，這是言論自由，但言論自由不該是支持武統台灣這樣的字眼。

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