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具結無陸身分證惹議　邱垂正：忠誠愛國人人有責

▲▼陸委會主委邱垂正 聯訪 陸生來台爭議 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳冠宇／台北報導

政府近日清查公務員有無持大陸身分證、護照、定居證及居住證，並要求進行具結。在多次公開說明之後，陸委會主委邱垂正親自出面強調，以具結方式清查，對當事人影響最小、執行成本最低，更喊出「忠誠愛國人人有責」。

邱垂正今（12）日透過影片表示，中共近年不斷推出「融台措施」，透過混淆兩岸人員身分認定，意圖消滅中華民國，營造對台行使管轄權的假象。根據「兩岸條例」規定，國人若取得中國大陸身分，依法就必須註銷台灣的身分，就會失去擔任軍公教的資格。

他指出，政府已經發現公務體系中，確實有人領有中共身分證，因此為確保國家以及公務體系安全，政府透過清查的方式，請所有機關（構）及學校確認現職人員均符合任用法規。宣導與清查是政府依法行政的職責所在。

邱垂正強調，如果向中共申領相關身分證件，要向中華人民共和國宣誓效忠。軍公教人員持有中共身分證件，已經違背包含「公務人員任用法」、「教育人員任用條例」等法律所規定的忠誠義務。

他說，中華民國政府與台灣社會，絕對不允許現職軍公教人員違反法律與政府政策，配合中共矮化台灣的統戰作為。

此外，邱垂正強調，政府以「具結」方式進行「宣導」、「清查」，對當事人影響最小，更是執行成本最低，可以讓全體軍公教人員自我表明對國家忠誠、讓國人放心的確認方式。

邱垂正說，「忠誠愛國人人有責，守法義務不分你我。政府堅持做對的事，忠誠守護國家，全體國民真安心！」

他最後引述陸委會最新民調稱，有超過7成的民眾支持政府清查與宣導工作。「我們特別感謝絕大多數軍公教現職人員，高度配合國家政策，不負全民所託。」

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