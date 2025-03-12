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陸配網紅宣傳武統居台許可遭廢　王鴻薇：沈伯洋拿外國人錢不用查？

▲▼國民黨團召開 台積電變美積電 國安拉警報 記者會王鴻薇 柯志恩 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

大陸抖音社群帳號「亞亞在台灣」日前遭檢舉影片鼓吹大陸武力統一言論，事後移民署廢除該陸配在台依親、居留許可，要求擇期出境，並限令5年內不得辦理依親居留。對此，國民黨立委王鴻薇指出，陸配也享有言論自由，反質疑為何政府不查民進黨立委沈伯洋拿外國人的錢一事。

「亞亞在台灣」公然拍攝影片鼓吹大陸武統台灣言論，涉違反「兩岸人民關係條例」及相關辦法規定，移民署日前請「亞亞」劉女到案陳述意見，實際訪談約2小時，過程均依法辦理並作成紀錄。

移民署11日下午發布聲明指出，台灣政府尊重言論自由，但籲請民眾遵守台灣相關法律，肇因劉女發布「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」及「遲遲不武統」等言論已經造成民眾恐慌、甚至影響社會安定。

對此，王鴻薇指出，近來陸委會、政府所做的事對兩岸不樂觀，事實上都有打壓狀況。像是這位陸配在TikTok的言論，是否在言論自由的保護範圍之內，台灣一直是言論自由、法治國家，陸配也應該享有言論自由，但現在直接驅逐出境，是否符合台灣是言論自由的國家？這會有很多人質疑。

王鴻薇強調，陸配是一介平民，但是高居立法院國防外交委員會的召委沈伯洋，拿外國政府的錢，請問政府查不查？作為立委，又會接觸到外交國防高度機密資料文件的召委，現在已證實長期拿外國政府的錢，難道不需要查嗎？

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