桃機二航廈停電1小時！航班+報告櫃台停擺　航班起降未受影響

▲桃園國際機場第二航廈今天中午12時再度發生停電事件，航班與報到櫃台螢幕都停擺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場第二航廈今（12）日中午再傳停電事件，包括第二航廈主體1至4樓與P4停車場都停電，導致航班、報到櫃台與空調都停擺，航廈內一片漆黑，引起入出境旅客議論紛紛。桃機公司指出，停電後立即成立緊急應變小組，經維護廠商辦理電力轉供，已於下午1時13分完成復電。

▲桃機二航廈中午12時發生停電事件，航班螢幕與報到櫃台都停擺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司表示，第二航廈今天中午12時發生停電事件，影響範圍包括第二航廈主體1至4樓及P4停車場等範圍，桃機公司於12時05分成立緊急應變小組，維護廠商則於12時13分辦理電力轉供作業，電力異常期間改接備用電源或改採人工應變方式維持旅客報到及通關安檢作業。

▲桃機發生停電事件，航班與報到櫃台螢幕都一片漆黑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司指出，經查桃園機場第二航廈今天中午12時發生停電事件，事發原因為電力維護廠商振鎬工程公司於第二航廈地下室進行百葉窗更換作業時，因操作不慎導致既有百葉窗掉落壓損電纜，進而引發第二航廈出入境樓層停電。機場公司已要求振鎬公司檢討未依照標準作業流程施作原因，並依合約就廠商違反作業規定部分從重究責。至於機場空側跑滑道助航燈光、空橋運作，機坪航機導引系統等均維持正常作業，航班起降並未受到影響；桃機公司對造成旅客不便表達歉意，後續將釐清事件原因以落實維護作業程序，確保機場營運順遂。