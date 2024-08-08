十元「管制區接機」遭疑特權　體育署：衛冕金牌不易才助親友申請

▲王齊麟女友陳詩媛昨進入桃園機場管制區內開心接機。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者許敏溶、李姿慧／台北報導

台灣羽球黃金雙男金牌選手李洋、王齊麟7日上午返抵國門，王齊麟女友「十元」陳詩媛前往桃園機場管制區內接機，不過卻有網友質疑「為何可以進出管制區」。教育部體育署說明，因羽球男雙衛冕奧運金牌實屬不易，王齊麟親友提出進管制區接機需求，因此協助王齊麟女友和經紀人申請進入管制區。

羽球黃金雙男金牌選手李洋、王齊麟昨上午返抵國門，王齊麟女友陳詩媛也前往桃機管制區內等候接機，未料Threads上有網友質疑為何陳詩媛能進出機場管制區，也有網友留言還是低調點好，王齊麟則親回「請不要這樣，我女朋友很棒，謝謝你」、「覺得可以指教的不要人身攻擊，真的沒必要」。

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至於陳詩媛進入機場管制區內接機，教育部體育署表示，本屆巴黎奧運羽球男雙衛冕金牌實屬不易，應金牌選手王齊麟親友提出進管制區接機需求進行安排。體育署另有詢問李洋父親，是否有進管制區接機需求，李洋表示父親尚未回國，且無進入管制區接機需求，體育署最後協助王齊麟親友（女友及經紀人）申請進入管制區。

由於該案為教育部體育署向航警局提出申請，對此，桃機公司也僅低調表示，機場公司並未收到教育部體育署相關申請。

▲王齊麟返台，陳詩媛昨前往桃機接機。（圖／ETtoday資料照）

根據內政部公告「民航機場管制區進出管制作業」規定，若非出入境旅客，第二條規定提及，除空勤、地勤、民航官署官員，以及駐機場機關或企業、施工單位和新聞媒體外，一般因臨時性公務、航運、施工、商旅或其他緊急事故必須進出機場管制區人員等也適用；另第18條也規定，臨時證件依性質不同有區分接送機、工作、參觀等類別。

而臨時通行證與臨時工作證分類及申借使用規定，若是公務接待通行證，分為迎賓及送賓二種，專供公務接待賓客使用憑總統府、中央各院及所屬二級機關、省政府、省諮議會、直轄市、縣市政府、直轄市、縣市議會或三軍司令部借證函申借，其他機關、民間團體或外商，因接待國際賓客需要，應報請中央各目的事業主管機關或司令部核准同意代具函申借。

若申請參觀通行證則專供機關團體，經主管機關核准進出管制區參觀、訪問、見學或實習時集體使用，由接待單位派員全程陪同，並由執勤員警核對名單，清查人數。臨時工作證則需依使用區域，分類製發；公務機關或機場各單位因臨時性或其他特殊工作需要，得具函、由負責人或安全主管負責填表申借。