快訊／高院撤銷交保裁定　民眾黨喊痛心：認為柯文哲會逃亡「實難服眾」

▲柯文哲交保離開。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署26日起訴民眾黨主席柯文哲等人，移審台北地方法院裁定，含柯文哲在內的羈押中5名被告全數交保，而北檢針對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗提抗告，使高院29日撤銷原裁定，發回北院更裁。民眾黨中央緊急應變小組29日上午表示「遺憾與痛心」，強調認為柯文哲會逃亡，違背一般經驗法則，實難服眾，且原裁定3000萬重保以對柯家造成極為沈重負擔，如再強令增加巨額交保金，豈非在不具羈押必要性情況下，未達目的誓不罷休？

針對高院今（29）日撤銷發回柯文哲交保裁定，民眾黨緊急應變小組回應，對此一結果深表遺憾與痛心；高等法院基於2點理由撤銷發回，針對逃亡部分，柯文哲已再三強調不可能逃亡，同時衡諸客觀情勢，不但沒有逃亡的動機，更何況原裁定已限制住居、出境、出海，柯更沒有逃亡的手段，「在此等情況之下，倘還認為柯文哲會逃亡，可謂違背一般經驗法則，實難服眾」。

民眾黨緊急應變小組指出，柯文哲在京華城案中並無取得任何不法利益，北檢起訴書中關於收賄僅以「某時地」進行指控，缺乏具體事證，根本沒有犯罪所得。

民眾黨緊急應變小組提及，撤銷發回第二點理由，高院質疑具保金額「是否足以形成相當拘束力」，忽略原裁定3000萬元重保已對柯文哲家庭造成極為沉重負擔；檢方在經過4個月鋪天蓋地的搜索扣押後，已非常清楚柯文哲與妻子陳佩琪究竟有多少存款，如再強令增加巨額交保金，豈非在不具羈押必要性之情況下，未達羈押之目的誓不罷休？

最後，民眾黨緊急應變小組強調，全力支持柯文哲捍衛自身清白，爭取公平審理之權利，並將於北院開庭審理時，依規定前往旁聽。