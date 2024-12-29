　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／高院撤銷交保裁定　民眾黨喊痛心：認為柯文哲會逃亡「實難服眾」

▲▼柯文哲交保離開。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲交保離開。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署26日起訴民眾黨主席柯文哲等人，移審台北地方法院裁定，含柯文哲在內的羈押中5名被告全數交保，而北檢針對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗提抗告，使高院29日撤銷原裁定，發回北院更裁。民眾黨中央緊急應變小組29日上午表示「遺憾與痛心」，強調認為柯文哲會逃亡，違背一般經驗法則，實難服眾，且原裁定3000萬重保以對柯家造成極為沈重負擔，如再強令增加巨額交保金，豈非在不具羈押必要性情況下，未達目的誓不罷休？

針對高院今（29）日撤銷發回柯文哲交保裁定，民眾黨緊急應變小組回應，對此一結果深表遺憾與痛心；高等法院基於2點理由撤銷發回，針對逃亡部分，柯文哲已再三強調不可能逃亡，同時衡諸客觀情勢，不但沒有逃亡的動機，更何況原裁定已限制住居、出境、出海，柯更沒有逃亡的手段，「在此等情況之下，倘還認為柯文哲會逃亡，可謂違背一般經驗法則，實難服眾」。

民眾黨緊急應變小組指出，柯文哲在京華城案中並無取得任何不法利益，北檢起訴書中關於收賄僅以「某時地」進行指控，缺乏具體事證，根本沒有犯罪所得。

民眾黨緊急應變小組提及，撤銷發回第二點理由，高院質疑具保金額「是否足以形成相當拘束力」，忽略原裁定3000萬元重保已對柯文哲家庭造成極為沉重負擔；檢方在經過4個月鋪天蓋地的搜索扣押後，已非常清楚柯文哲與妻子陳佩琪究竟有多少存款，如再強令增加巨額交保金，豈非在不具羈押必要性之情況下，未達羈押之目的誓不罷休？

最後，民眾黨緊急應變小組強調，全力支持柯文哲捍衛自身清白，爭取公平審理之權利，並將於北院開庭審理時，依規定前往旁聽。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
趙露思證實罹失語症！　「傳訊回3字」惹淚崩
快訊／柯文哲交保撤銷　北院下午3點重開羈押庭
柯文哲交保撤銷　黃國昌盼「別繼續押人取供」：4個月真的夠久了
快訊／除獲救2人　機上其餘179人推測全罹難
LIVE／南韓客機墜毀　現場搶救中
快訊／增至62死！　倖存空服員送抵醫院：我為何在這裡
濟州航空墜機58死！　專家曝機場「跑道比較短」恐是禍因
濟州航空爆炸！機場2km外狂晃　目擊者：機長曾嘗試避開村子降

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

終於還韓國瑜公道　她揭高鐵南延「進高雄市區」是韓選總統政見

賴清德拋經濟日不落！林佳龍推榮邦計劃　跟阿曼半導體雙向交流

陸委會禁中「涉台一把手」來台　綠委支持：沒道理讓他們自由進出

高鐵南延轉彎掀「綠茶壺風暴」　李彥秀揭內幕：賴系、英系角力

高院撤銷柯文哲交保　黃國昌盼「別繼續押人取供」：4個月真的夠久了

柯文哲交保「講不停」無法感動法官　藍委嘆沉默是金、拿出實證

快訊／高院撤銷交保裁定　民眾黨喊痛心：認為柯文哲會逃亡「實難服眾」

姜太公金蛇年國運籤出爐！示警兩岸戰爭　當詐騙集團遲早有報應

從沒說要選黨主席！蔡壁如批起訴書「押人取供」　入罪態勢太明顯

罷團送「罷免第一階段達標」當生日賀禮　葉元之：台灣還要亂多久

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

【李多慧衝小琉球浮潛】淋浴炸「超兇身材」看得臉紅心跳XD

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

張惠妹〈偷故事的人〉催淚　唱哭台下4萬人

終於還韓國瑜公道　她揭高鐵南延「進高雄市區」是韓選總統政見

賴清德拋經濟日不落！林佳龍推榮邦計劃　跟阿曼半導體雙向交流

陸委會禁中「涉台一把手」來台　綠委支持：沒道理讓他們自由進出

高鐵南延轉彎掀「綠茶壺風暴」　李彥秀揭內幕：賴系、英系角力

高院撤銷柯文哲交保　黃國昌盼「別繼續押人取供」：4個月真的夠久了

柯文哲交保「講不停」無法感動法官　藍委嘆沉默是金、拿出實證

快訊／高院撤銷交保裁定　民眾黨喊痛心：認為柯文哲會逃亡「實難服眾」

姜太公金蛇年國運籤出爐！示警兩岸戰爭　當詐騙集團遲早有報應

從沒說要選黨主席！蔡壁如批起訴書「押人取供」　入罪態勢太明顯

罷團送「罷免第一階段達標」當生日賀禮　葉元之：台灣還要亂多久

敢打我女兒！小黃運將糾眾圍毆女婿逼下跪洗門風　警逮4人

在超商結帳！店員「曝1新功能」驚呆他　全場：不用報號碼了

在台灣當女生很輕鬆？他嗆「不要整天仇男」：該珍惜...網吵翻

星變美／陳庭妮吻戲「太有禮貌」保養做滿！弄巧成拙反被導演唸

加油放輕鬆！　明起汽、柴油價格不調整

點名「這段時間飛日本的台人」！前台大醫：在台就準備好1事

日本海上保安：中國公務船航行釣島鄰接區353天創新高

瓊瑤家屬控「情緒暴力」！　突發4點聲明：比電視劇還狗血

快訊／柯文哲4人交保撤銷！　台北地院下午3點重開羈押庭

見「黑」三分補！營養師解析「烏骨雞」營養成分

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

政治熱門新聞

快訊／高院撤銷交保裁定　民眾黨喊痛心

謝長廷「柯文哲收賄的證據薄弱了一點」　預言未來爭議迭起

罷團送「罷免第一階段達標」當生日賀禮　葉元之：台灣還要亂多久

即／柯文哲交保北檢抗告！高院周日9點公布

邱垂正：禁止對岸「涉台一把手」來台

柯講不停！交保遭撤銷　藍嘆沉默是金

快訊／海陸士官執勤時不明原因自我傷害　緊急送醫救治

蘇治芬接畜產會董座！黃國昌轟綠：酬庸無底線

團聚！羈押114天交保返家　柯文哲與陳佩琪吃飯照曝光

姜太公金蛇年國運籤出爐！示警兩岸戰爭　當詐騙集團遲早有報應

高院撤銷柯交保　昌盼別繼續押人取供

2026台北市長民調　綠營推他差距最小

全文／和平可貴、衝突不智　蔣萬安：盼大陸朋友藉雙城論壇更了解台灣

從沒說要選黨主席　蔡壁如批起訴書「押人取供」

更多熱門

相關新聞

從沒說要選黨主席　蔡壁如批起訴書「押人取供」

從沒說要選黨主席　蔡壁如批起訴書「押人取供」

民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金等案，遭北檢起訴求刑28年6月。前台中市市政顧問蔡壁如日前請辭市府職務，外傳是要選民眾黨黨主席。對此，蔡壁如今（29）日在彰化參加張天府領御旨繞境大典時指出，從來沒有說過要選黨主席，並表示柯文哲的起訴書，「押人取供，就是要你入罪」。

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

謝長廷「柯文哲收賄的證據薄弱了一點」　預言未來爭議迭起

謝長廷「柯文哲收賄的證據薄弱了一點」　預言未來爭議迭起

即／柯文哲交保北檢抗告！高院周日9點公布

即／柯文哲交保北檢抗告！高院周日9點公布

關鍵字：

民眾黨柯文哲京華城緊急應變小組

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓客機墜毀　181人生死不明

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

即／濟州航空客機墜毀「乘客國籍」曝光！

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

即／韓181人客機機腹著陸「墜毀瞬間」曝！

張惠妹才唱6首歌突喊「我累了」

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩

隔天辦婚禮「主管突不准假」　新娘曠職被開除！公司GG了

亞塞拜然航空墜機釀38死！普丁道歉了

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

韓乘客「我該講遺言嗎」下秒失聯

冷氣團急凍7°C時刻到！跨年夜轉濕涼

即／濟州航空失事客機「昨天才剛飛桃園」！

更多

最夯影音

更多

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面