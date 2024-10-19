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南跑道歲修誤500航班遭監院糾正　桃機公司：虛心檢討改進

▲▼桃園機場南跑道歲修維修工程。（圖／桃機公司）

▲今年3月桃園機場南跑道歲修維修工程導致500航班延誤。（資料圖／桃機公司）

記者李姿慧／台北報導

今年3月桃園機場進行南跑道歲修，造成500航班大亂延誤，引發民怨，影響逾5.7萬名旅客，監察院認為該案有嚴重疏失，通過糾正桃機公司，並指交通部監督管理不周，難辭其咎。桃園機場公司表示，將虛心檢討改進，深刻檢討跑道歲修作業程序，確保飛安與營運，後續精進相關作為。

桃機南跑道歲修造成500航班延誤，監察院日前通過監委提案，糾正桃機公司，並請交通部督導民航局及桃機公司檢討改進。機場公司表示，桃園機場公司在本次事件發生後即已深刻檢討與改進，未來跑道歲修在工程規劃階段將把營運配套及資訊傳遞相關措施，一併納入全盤檢討對策中。

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針對後續跑道歲修，桃機公司表示，今年11月即將進行的北跑道歲修維護作業，亦引以為鑒，秉持兼顧飛航安全及營運秩序原則進行規劃，並已邀集相關單位檢討並預先發布訊息，確保營運順遂。

機場公司指出，飛航安全是每位機場工作者最為重視的工作環節，南跑道歲修在技術面、行政面確有待加強之處，包括施工規劃、溝通協調與營運配套措施，以及飛航公告、新聞稿相關訊息的溝通與期程等。機場公司記取0303事件經驗，檢討跑道維護機制建立專案管控，同時強化溝通協調與資訊傳遞，精進作業程序落實追蹤管考，作為日後溝通整合、專案管控及追蹤執行的依據。

因應桃園機場北跑道歲修維護作業，機場公司表示，桃機吸取相關經驗並檢討工法，規劃自11月3日至11月23日間的單數日的凌晨0時30分至6時30分間的例行關閉時間進場施工，預計以11個工作日完成跑滑道等四大區域刨鋪。施工期間南跑道維持正常運作。

桃機進一步指出，北跑道歲修施工執行前，將會同航務、航管單位成立專案小組進行控管直至歲修作業結束，每日施工前中後管制施工作業情形，如遇有突發狀況立即應變處置，確保施工作業與航班營運順遂。

桃園機場公司強調，針對監察院所提糾正內容，機場公司將虛心檢討改進，引以為鑒，後續亦將持續精進相關作為，以提升旅客服務品質，並確保飛航安全。

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