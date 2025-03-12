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社會 社會焦點 保障人權

又見求職詐騙！女買單程機票到柬埔寨　航警地勤聯手攔阻

記者沈繼昌／桃園報導

本月初一名施姓女子在桃園國際機場第一航廈出境大廳購買單程機票欲前往柬埔寨旅遊，地勤人員質疑有異詢問出國原因，施女辯稱是網友慫恿可免費旅遊還可在當地找工作等理由，地勤人員趕緊通報航警攔阻，航警人員詢問原委後挑明就是海外求職陷阱，施女才驚覺打消出國念頭，航警護送施女返家，成功攔阻海外求職陷阱真實案例。

▲施姓女子本月初在桃園機場第一航廈出境大廳購買單程機票欲出境，航警與地勤人員聯手勸阻下打消出國念頭。（圖／航警局提供）

▲施姓女子本月初在桃園機場第一航廈出境大廳購買單程機票欲出境，航警與地勤人員聯手勸阻。（圖／航警局提供）

航警局指出，年3月3日上午，一名施姓女子獨自拉著行李到桃園機場第一航廈3樓出境大廳臨櫃報到時，地勤人員查出，施姓女子疑似首次出國觀光旅遊，卻只訂桃園往吉隆坡轉機到金邊之單程機票，地勤人員擔心施女遭海外求職詐騙，立即通報航警人員到場，在3樓出境安全檢查線前攔截，施女一邊打電話，一邊準備出境。

▲施姓女子本月初在桃園機場第一航廈出境大廳購買單程機票欲出境，航警耐心提供海外求職誘騙案例提醒。（圖／航警局提供）

▲航警耐心提供海外求職誘騙案例提醒。（圖／航警局提供）

航警詢問施女時得知，日前在交友網站認識暱稱「阿興」之男子，以提供免費柬埔寨旅遊觀光行程，順便了解當地工作環境，如可接受可直接在當地就業等條件，施女經不起對方話術誘惑便答應前往。航警人員立即以海外求職陷阱案例，包括最近赴海外做火舞表演求職案例給施女參考，認為就是明顯海外求職陷阱，施女才驚覺險遭誘騙至海外，並感謝航警與地勤人員及時勸阻，未造成憾事。航警隨後護送施女搭車返家，航警對於施女提供相關情資，後續將持續追查幕後詐騙集團。

航警局呼籲，近年國人遭詐騙集團以「高薪工作」為誘餌，誘騙國人赴柬埔寨等海外求職事件層出不窮，籲請民眾提高警覺，求職時務必多方查證，避免因詐騙集團提供免費觀光行程機票或不明高薪工作內容誤落入求職陷阱，不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，若欲脫身須付出龐大金錢贖身，根本得不償失。

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