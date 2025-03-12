又見求職詐騙！女買單程機票到柬埔寨　航警地勤聯手攔阻

記者沈繼昌／桃園報導

本月初一名施姓女子在桃園國際機場第一航廈出境大廳購買單程機票欲前往柬埔寨旅遊，地勤人員質疑有異詢問出國原因，施女辯稱是網友慫恿可免費旅遊還可在當地找工作等理由，地勤人員趕緊通報航警攔阻，航警人員詢問原委後挑明就是海外求職陷阱，施女才驚覺打消出國念頭，航警護送施女返家，成功攔阻海外求職陷阱真實案例。

▲施姓女子本月初在桃園機場第一航廈出境大廳購買單程機票欲出境，航警與地勤人員聯手勸阻。（圖／航警局提供）

航警局指出，年3月3日上午，一名施姓女子獨自拉著行李到桃園機場第一航廈3樓出境大廳臨櫃報到時，地勤人員查出，施姓女子疑似首次出國觀光旅遊，卻只訂桃園往吉隆坡轉機到金邊之單程機票，地勤人員擔心施女遭海外求職詐騙，立即通報航警人員到場，在3樓出境安全檢查線前攔截，施女一邊打電話，一邊準備出境。