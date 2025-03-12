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婦帶兒逛娃娃機店「裝口水偷走零錢盒」　網友怒：最壞示範

▲有網友在臉書上傳一段監視畫面，桃園市大園區某家娃娃機店於3月2日晚間，一位媽媽帶小男孩順手拿走了客人遺失的零錢鐵盒。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲有網友在臉書上傳一段監視畫面，媽媽帶小男孩順手拿走了客人遺失的零錢鐵盒。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書上傳幾段影片，有位媽媽於3月2日晚間在桃園市大園區某家娃娃機店祥閒逛，小孩發現機台前有客人遺失的裝有零錢鐵盒，媽媽見狀環顧店內監視器，隨即喝了一口水後直接在小孩面前將鐵盒拿走，小孩隨即開心跟著媽媽離去。網友紛紛留言「媽媽在小孩面前做了最壞示範」。大園警分局指出，受理遺失民眾報案後，已傳喚這名拾獲婦人到案說明，積極偵辦中。

▲網友在臉書上傳監視畫面，大園區某家娃娃機店日前一位媽媽帶小男孩順手拿走了客人遺失的零錢鐵盒，隨即快步離去。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲網友在臉書上傳監視畫面，媽媽帶著小男孩順手拿走了客人遺失的零錢鐵盒去。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

臉書《爆料公社》）昨天有網友上傳幾段影片，地點位於大園區某家娃娃機店，時間則是3月2日晚間6時許，一名年輕媽媽帶著小男孩在店內閒逛，小男孩發現機台上有客人遺失裝有零錢鐵盒不知所措，媽媽見狀環顧店內監視器，隨即若無其事喝了一口水後，直接將裝有大量零錢鐵盒在小男孩面前直接拿走，監視器清楚錄下小男孩開心地與媽媽離開娃娃機店整個過程。

▲針對網友在臉書上傳監視畫面，遺失民眾已向大園警方報案。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲針對網友在臉書上傳監視畫面，遺失民眾已向大園警方報案。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

網友事後留言「這位媽媽在小孩面前做了最壞示範」、「還在看有沒有監視器耶」、「這種人不可原諒」，失主也留言「直接報警了，請這位媽媽跟大園派出所聯絡」，「鐵盒裡面是裝10元零錢，還蠻多的，小孩看到有監視器就不敢動走到旁邊去，看媽媽會怎麼做，結果媽媽拿走了，小孩走出去的畫面很開心」。

大園警分局大園派出所指出，針對民眾於臉書貼文，其盛裝硬幣之鐵盒遭人拿走案，警方已於3月3日依規定受理報案，目前正持續追查嫌疑人身分，傳喚到案說明積極偵辦中。

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