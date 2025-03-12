婦帶兒逛娃娃機店「裝口水偷走零錢盒」　網友怒：最壞示範

▲有網友在臉書上傳一段監視畫面，媽媽帶小男孩順手拿走了客人遺失的零錢鐵盒。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書上傳幾段影片，有位媽媽於3月2日晚間在桃園市大園區某家娃娃機店祥閒逛，小孩發現機台前有客人遺失的裝有零錢鐵盒，媽媽見狀環顧店內監視器，隨即喝了一口水後直接在小孩面前將鐵盒拿走，小孩隨即開心跟著媽媽離去。網友紛紛留言「媽媽在小孩面前做了最壞示範」。大園警分局指出，受理遺失民眾報案後，已傳喚這名拾獲婦人到案說明，積極偵辦中。

▲網友在臉書上傳監視畫面，媽媽帶著小男孩順手拿走了客人遺失的零錢鐵盒去。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

臉書《爆料公社》）昨天有網友上傳幾段影片，地點位於大園區某家娃娃機店，時間則是3月2日晚間6時許，一名年輕媽媽帶著小男孩在店內閒逛，小男孩發現機台上有客人遺失裝有零錢鐵盒不知所措，媽媽見狀環顧店內監視器，隨即若無其事喝了一口水後，直接將裝有大量零錢鐵盒在小男孩面前直接拿走，監視器清楚錄下小男孩開心地與媽媽離開娃娃機店整個過程。

▲針對網友在臉書上傳監視畫面，遺失民眾已向大園警方報案。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

網友事後留言「這位媽媽在小孩面前做了最壞示範」、「還在看有沒有監視器耶」、「這種人不可原諒」，失主也留言「直接報警了，請這位媽媽跟大園派出所聯絡」，「鐵盒裡面是裝10元零錢，還蠻多的，小孩看到有監視器就不敢動走到旁邊去，看媽媽會怎麼做，結果媽媽拿走了，小孩走出去的畫面很開心」。

大園警分局大園派出所指出，針對民眾於臉書貼文，其盛裝硬幣之鐵盒遭人拿走案，警方已於3月3日依規定受理報案，目前正持續追查嫌疑人身分，傳喚到案說明積極偵辦中。