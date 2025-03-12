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第二航廈停電1小時後復電　桃機致歉：將釐清原因並究責處分

記者李姿慧／台北報導

桃園機場第二航廈今(12日)中午12時停電，據悉，桃機公司正往設備或施工人為疏失等方向調查。桃機公司今也公開致歉表示，該起事件影響第二航廈主體1至4樓及P4停車場，經緊急電力轉供後，下午13時13分復電，後續將釐清原因並究責處分，落實SOP。

今中午有旅客出國遇上桃園機場第二航廈停電，不少旅客出境和報到時一度卡關，出境通關更一度採取人工安檢，旅客大排長龍。

據了解，第二航廈今約中午12時左右突然發生停電，航機空側機坪作業未受影響，不過第二航廈部分報到櫃台、行李托運提領、餐飲區受到影響，現場緊急調度旅客到供電櫃台進行報到作業和托運行李，作業沒有中斷。

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▲▼ 。（圖／讀者提供）

▲桃機第二航廈停電，出境旅客大排長龍。（圖／讀者提供）

對此，桃機公司今下午表示，有關今日第二航廈於中午12時發生停電事件，影響範圍為第二航廈主體1至4樓及P4停車場。

桃機公司指出，機場公司於中午12時05分成立緊急應變小組，維護廠商於12時13分辦理電力轉供，並於13時13分完成復電。電力異常期間改接備用電源或是改採人工應變方式維持旅客報到及通關安檢作業。至機場空側跑滑道助航燈光、空橋運作，機坪航機導引系統等均正常，航班起降未受影響。

機場公司今也公開致歉指出，該起事件對造成旅客不便表達真摯歉意。後續將釐清事件原因並究責處分，落實維護作業程序，確保機場營運順遂。

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