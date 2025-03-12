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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他以「外資第一分析師」名號轟台積電　真實身份是藍不分區候選人

▲▼總統賴清德、台積電董事長魏哲家共同在總統府舉行記者會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德、台積電董事長魏哲家共同在總統府舉行記者會。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

台積電日前宣布赴美加碼投資1000億美元後，我政府相關單位發現，有兩位頭銜「特別」的人物高頻率躍上媒體版面。一位是「經濟部長EMBA專班老師」的台大管理學院副教授邱宏仁，另一位是以「外資第一分析師」名號洽上各大媒體的楊應超；不過，後者其實在5年前評論台積電赴美議題時，跟他2023年被國民黨提名為不分區立委候選人後的公開評論有不小的差距。

政府相關單位近期觀察社會輿情時，發現兩位「頭銜特別」的人物，高頻率出現在各大媒體版面。首先是打著「經濟部長EMBA專班老師」名號的台大管理學院副教授邱宏仁。他在股市還在開盤的期間發文，指稱「魏哲家對不起台灣」、台積電將「跌破500元台幣」等。

另一位則是打著「外資第一分析師」名號的楊應超，他的論述主張是從商業角度來看台積電，認為根本不應該去美國，並認為這次的投資是基於政治考量，他憂心將衝擊到毛利率。事實上，楊應超是國民黨本屆提名的不分區立委候選人，排序第18名。

對此，一位資深財經產業分析師受訪時表示，以集保中心資料為例，上週台積電總股東人數創下歷史新高，全台超過157萬投資人，顯見投資人對這類跟市場主流看法相悖的唱衰並不買單，而事實上這位排名18的國民黨不分區在業界的表現，也和他的頭銜有不小差距。

根據集保中心最新資料顯示，截至3月7日止，台積電股東總數來到157萬7832人，比宣布赴美投資的前一週152萬1065人，多出5萬6767人，其中持有零股的散戶人數週增4.2萬人，來到111萬9354人，股東人數超越去年9月6日創下的155萬1626人，零股人數與總股東人數皆創下歷史新高。

這位資深分析師在訪談中表示，這位帶著超長「外資第一分析師」頭銜的國民黨不分區提名人，以他最常喊價的鴻海為例，2009年2月，當時鴻海股價39元，楊應超喊出兩年內上100元，但2年後的2011年只有70元，他沒有承認錯誤，還把目標價調至142元，最後到了2014年7月，月線才好不容易站上100元。

資深分析師再翻看這位不分區提名人過去公開的歷史紀錄，在2010年，百年資歷的英商申請籌設台灣巴克萊資本證券股份有限公司，由楊應超擔任董事總經理暨首席科技分析師，但2015年經紀業務市占率僅為0.43%，於17家外資證券商中排名第13名，業績與獲利明顯不足以支撐經營，最後於2016年宣布退出台灣，成為當時外資券商退出台灣的首例。

最後，這位資深分析師再舉2020年時的公開案例，當時台積電赴美建廠，同年5月份，楊應超表示，這項投資對台積電是好事，代表可以更貼近客戶需求。也表示美中大打關稅戰，將導致運輸及稅賦提高，增加成本，台積電遲早要去美國蓋廠；他也認為，往後全球科技將走向兩個系統，以美國或中國為中心，從商業角度看，全球化是成本最低、最好的方法。不過，2023年被國民黨列為不分區名單後，同樣是台積電，也同樣是赴美投資設廠，楊應超如今卻有截然不同的講法。

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