陳玉珍又跟綠委吵架了！議場前互槓　鍾佳濱：戒嚴DNA發作？

▲陳玉珍跟鍾佳濱衝突。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院議場前藍綠爆口角。國民黨立委陳玉珍接受媒體聯訪時，民進黨立委鍾佳濱站一旁等待，兩人卻爆發爭執。鍾佳濱表示，自己因接獲媒體邀約要談中配網紅被移民署廢止居留許可，卻無辜遭陳玉珍委員「潑髒水」、指控盯梢，國民黨團總召傅崐萁不讓人錄影，陳玉珍不讓人受訪，難道是戒嚴DNA發作嗎？

陳玉珍12日站在議場前接受媒體聯訪，鍾佳濱在旁邊等待，但陳玉珍卻喊出盯梢，鍾佳濱則解釋，自己是因媒體有採訪需求才站在這。

陳玉珍當下回應，自己以前也是這樣，就要被民進黨說在盯梢，她不會用這種標準對別人，亂扣人帽子；鍾佳濱不滿的說，是陳玉珍點名他，他就站在旁邊，「你搞清楚」，隨後便要離開；陳玉珍喊，己所不欲，勿施於人，這樣知道了嗎？她以前也是站在旁邊就被指控，她今天也不是說鍾佳濱盯梢，只是把自己以前的感受講出來。

鍾佳濱事後談到事發過程，質疑十分鐘前傅崐萁才在公開、開放的國會禁止民進黨立委錄影，十分鐘後還不讓民進黨立委受訪，難道是戒嚴DNA發作嗎？

鍾佳濱進一步指出，今年一月國民黨又再次提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正案，縮短陸配應比照外配取得身分證規定，從6年改為4年；原本中配就相對其他外配比入籍早2年（中配6年、外配8年），中配不用放棄中國國籍、不用考試，甚至中配雙親可申請依親來台定居、使用健保；當然，這些都是政府給予中配的優惠。

鍾佳濱批評，現在有中配網紅一邊享受台灣的自由民主和社會福利、一邊在網路上發表似《外患罪》的言論，鼓吹中國武統台灣、台灣一定回歸中國；甚至，拉著未成年孩子一起拍攝此類內容的短影片，難道政府不能調查嗎？還是說，陳玉珍必須護航恐觸《外患罪》、鼓吹武統的中配網紅呢？

鍾佳濱補充，陳玉珍到處找民進黨立委包括吳思瑤、沈伯洋、陳培瑜吵架，也許是因罷免一階未成案，所以才跑出來惹事生非。