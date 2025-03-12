尬！傅崐萁質詢問「當阿嬤了齁」　主計長錯愕：蛤？我單身

▲主計長陳淑姿。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（12日）率行政團隊赴立法院，針對財劃法覆議案進行報告並備質詢。國民黨團總召傅崐萁質詢時話鋒一轉，詢問主計處長陳淑姿「你當了母親、祖母了齁。」陳淑姿錯愕回應「蛤？我單身。」傅崐萁表示，「抱歉抱歉，在我們這個年紀，有機會都當祖母了。」傅強調，我們都深愛家人，如果能夠得到政府照顧，人民會更加放心，這也是為何各政黨都要修財劃法，如果有窒礙難行處，權責分配可以商量，議場開大門歡迎協商。

對於財劃法，傅崐萁質詢時指出，修法後臺北市增加416億、新北374億、台中262億、台南163億、高雄245億、桃園259億、新竹市210億、花蓮縣161億等，1999年立法院做一件不正確的事情，如果還是中央6成、地方4成分配，那沒有問題，但之後所有地方縣市幾乎都要舉債，地方沒有自主財源，不分政黨都呼籲要修正財劃法，哪個部分窒礙難行？

陳淑姿回應，精省後中央政府75.4%、地方24.6%，15%包含台灣省是11%，縣市部分4.3%，3753億佔9%，一般縣市補助不能減、佔6%，合起來已經15%，要移給地方，但省政府部分無法移，包含老農津貼、勞健保、國立高中職、省立醫院的預算。

陳淑姿強調，原來省政府業務無法分出來，事權沒有劃分卻把15%分出去，中央這個部分就必須減，減掉法律義務預算只剩1兆，還要再減3753億，這就是困難處。

對於陳淑姿的回應，傅崐萁表示，中華民國憲法保障地方自治，剛剛聽了回應，如果有窒礙難行處，權責分配可以商量，各縣市都非常歡迎也願意，但要依法行政，請主計長放心，我們很願意談，但官員扮演側翼網紅非國家之福。

傅崐萁強調，地方政府應該有更多預算可以支應第一線、造福基層。傅崐萁此時看向遠方，並話鋒一轉詢問主計長「你當了母親、祖母了齁。」陳淑姿則錯愕回應，「蛤？我單身。」

傅崐萁表示，「抱歉抱歉，在我們這個年紀，有機會都當祖母了。」傅強調，我們都深愛家人，如果能夠得到政府照顧，人民會更加放心，這也是為何各政黨都要修財劃法，議場開大門歡迎協商。