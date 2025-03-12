　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／傅崐萁不滿質詢被錄影嗆「羞恥」　陳玉珍肉身擋綠委鏡頭

▲▼主計長陳淑姿 傅崐萁 立法院針對財劃法詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（12日）率行政團隊赴立法院，針對財劃法覆議案進行報告並備質詢。藍委傅崐萁今仍拉著翁曉玲、許宇甄聯席質詢，質詢到一半，許宇甄質疑現場可以錄影嗎？傅崐萁也表示，國會要進步，地方議會都不容許這樣的情況，這很羞恥。綠委吳思瑤則反嗆，國民黨（葉元之）連機密預算都在直播。陳玉珍則殺到綠委座位席，除用肉身擋住鏡頭外，也直接坐在綠營立委位置上對罵。立法院長韓國瑜表示，純呼籲，尊重發言委員權益，非質詢委員請肅靜。

傅崐萁今質詢到一半被許宇甄打斷，許向韓國瑜詢問，「主席想請教一下，議場可以一直錄影嗎？」傅崐萁也補充，國會要進步，地方議會都不容許這樣的情況，為了防止有胡亂剪接、網軍側翼，身為國會議員用側翼形象，這是很羞恥的。翁曉玲也質疑，錄影有徵詢我們意見嗎？

對此，綠委吳思瑤表示，從頭到尾坐在位置上沒有干擾，沒有講話，查一下議事規則有規定不能錄影？國民黨（葉元之）連機密預算都在直播。此時，陳玉珍從旁殺出，除用肉身擋住鏡頭外，也直接坐在綠委位置上，幾人唇槍舌戰。

韓國瑜表示，既然質詢委員提出憂慮跟需求，還是尊重一下，現場有實況、新聞媒體也都在場，海內外觀眾都看得到，也請尊重一下質詢委員。我只是呼籲，沒有其他意思，這是互相，等等鍾佳濱委員也要質詢，這是尊重質詢委員意見。未來可以納入朝野協商探討。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
551 2 1342 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
演藝圈多名大咖「聲援孟耿如」！　歪哥、寬姊：人妻人母何辜
Uber確定不買台灣Foodpanda！　得付82億分手費
Andy開戰！一排YTR斗內力挺　家寧IG粉絲狂掉
網瘋傳「定了！最遲6月全民普發1萬」　正確資訊曝光
快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！
TOYOTA「全新電動休旅」發表！　尺碼空間不輸RAV4　
國中女學生被帶到廁所暴打！　校方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傅崐萁問官員「知道國民黨團總召是誰？」　稱總預算窒礙難行可解凍

直擊／傅崐萁不滿質詢被錄影嗆「羞恥」　陳玉珍肉身擋綠委鏡頭

栗少將稱「賴清德兒沒當兵」道歉　網挖出是替代役

傅崐萁喊「台積電是國民黨40年血汗」　綠委挖出藍昔日1句話轟噁心

不是陳椒華、徐永明！黃國昌指定2中央委員曝光　1人也曾獲柯文哲指定

覆議表決前夕！卓榮泰派誰約私下見面？　黃國昌點名：就是馬永成

幕後／推「廢死公投綁罷免」恐成一場空　藍憂中選會切分兩戰場

台人移民中國「被剝奪權利還要當兵」！媒體人：破政府邏輯貓屁不通

馬英九遭移民署約談　邱毅轟：賴清德羞辱人、遂行綠色恐怖

綠委稱美台先進製程時間差3年以上　卓揆：確保領先地位

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

護理師路邊CPR「雙膝跪黑青」　曝搶命過程：一定要救他！

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

野放 #黑熊 「達古阿里」腳傷！入侵校園、果園覓食 #花蓮

#台中 「襯衫 #棒球隊 」討150萬！巧遇躲債男狂扁...還跳車頂猛踹

【泰格與雪兒】見家長糗事

傅崐萁問官員「知道國民黨團總召是誰？」　稱總預算窒礙難行可解凍

直擊／傅崐萁不滿質詢被錄影嗆「羞恥」　陳玉珍肉身擋綠委鏡頭

栗少將稱「賴清德兒沒當兵」道歉　網挖出是替代役

傅崐萁喊「台積電是國民黨40年血汗」　綠委挖出藍昔日1句話轟噁心

不是陳椒華、徐永明！黃國昌指定2中央委員曝光　1人也曾獲柯文哲指定

覆議表決前夕！卓榮泰派誰約私下見面？　黃國昌點名：就是馬永成

幕後／推「廢死公投綁罷免」恐成一場空　藍憂中選會切分兩戰場

台人移民中國「被剝奪權利還要當兵」！媒體人：破政府邏輯貓屁不通

馬英九遭移民署約談　邱毅轟：賴清德羞辱人、遂行綠色恐怖

綠委稱美台先進製程時間差3年以上　卓揆：確保領先地位

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

「哈利波特女星」進軍OnlyFans：對我來說有點變態

併購案確定流局！2大外送平台最新聲明：持續深耕台灣

獨／北市情侶1墜樓1刀傷案情曝　他懷疑亮麗酒店妹有小王爆衝突

在校殘忍殺害8歲女童！韓警公開「變態女師」身分　曾施暴同事勒頸

炸鐵路劫列車！巴基斯坦分離分子扣押182人質　威脅政府「全殺光」

傅崐萁問官員「知道國民黨團總召是誰？」　稱總預算窒礙難行可解凍

「蘿拉vs.家寧媽」誰更狠？　一票秒選後者：整碗端走吸血100%

王品麻辣鍋吃到飽更名「向辣」　798元可享和牛海鮮無限供應

曾國城、徐乃麟挺黃子佼復出！他曝一線導演哀嘆：是要大家都去死

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

政治熱門新聞

傅崐萁喊台積電是國民黨血汗　綠委轟噁心

栗少將稱「賴清德兒沒當兵」道歉　網挖出是替代役

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

不是陳椒華　黃國昌指定2中央委員曝光

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

卓揆派誰約私下見？　昌：馬永成

台人移民中國要當兵　媒體人：邏輯貓屁不通

藍提普發現金1萬！陳其邁：不該是常態

被傳空降參戰高雄市長！潘孟安：扯太遠了

50萬標案拆20家廠商投標　卓榮泰：各位委員認為有可能嗎？

遭爆施壓醫院　羅廷瑋打臉：沒開診怎大小聲？

AIT證實資助黑熊學院：台美共同價值　為民間非營利組織提供資金

大罷免0比34慘輸！藍質疑查對不公　中選會曝流程籲不要詆毀

憂台積電失競爭力！卓榮泰「你代表中央政府？」　傅崐萁停5秒才開口

更多熱門

相關新聞

傅崐萁喊台積電是國民黨血汗　綠委轟噁心

傅崐萁喊台積電是國民黨血汗　綠委轟噁心

國民黨立委傅崐萁11日在立法院質詢時，針對台積電向美國加碼投資1000億美金一事開轟，他直呼台灣產業出走需要國人同意，甚至說台積電是國民黨在台灣40幾年來的心血。對此，民進黨立委郭昱晴傻眼說，當年是國民黨自己說，請政府放手，讓晶圓滾出去，現在說這種話「有夠噁心」。

藍高層推公投綁罷免　地方憂恐成一場空

藍高層推公投綁罷免　地方憂恐成一場空

助盧秀燕選黨魁？　趙少康稱韓國瑜適合選

助盧秀燕選黨魁？　趙少康稱韓國瑜適合選

藍委耍官威施壓台大醫　他轟：算什麼男人

藍委耍官威施壓台大醫　他轟：算什麼男人

刪台電千億害電價漲？　藍：過去有撥補也漲

刪台電千億害電價漲？　藍：過去有撥補也漲

關鍵字：

傅崐萁國民黨民進黨吳思瑤韓國瑜立法院陳玉珍翁曉玲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

YTR圈聲援Andy「暖舉曝光」

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」時間軸曝

恐剩5℃！　挑戰寒流凍6天時間曝

快訊／Andy突PO不自殺聲明！

明晚起雷雨轟全台　周末強烈冷氣團南下「連凍6天」

「金秀賢立刻公開道歉！」韓媒YTR下通牒：還有猛料

雲科大之亂！　日料店遭「1500位學生群組」惡整3年

蘇打綠馨儀離婚開條件 前夫爆崩潰想死

剛宣布停產！Chromecast爆全球災情

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

直擊蘇打綠馨儀辦離婚！

弟被槍殺棄屍！新北副發言人：若判有期下個是誰

今晚變天！　「鋒面掃全台」雨最大地區曝

帥飛官「賤賣台灣」價碼曝光！　電競術語當暗號

更多

最夯影音

更多

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面