直擊／傅崐萁不滿質詢被錄影嗆「羞恥」　陳玉珍肉身擋綠委鏡頭

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（12日）率行政團隊赴立法院，針對財劃法覆議案進行報告並備質詢。藍委傅崐萁今仍拉著翁曉玲、許宇甄聯席質詢，質詢到一半，許宇甄質疑現場可以錄影嗎？傅崐萁也表示，國會要進步，地方議會都不容許這樣的情況，這很羞恥。綠委吳思瑤則反嗆，國民黨（葉元之）連機密預算都在直播。陳玉珍則殺到綠委座位席，除用肉身擋住鏡頭外，也直接坐在綠營立委位置上對罵。立法院長韓國瑜表示，純呼籲，尊重發言委員權益，非質詢委員請肅靜。

傅崐萁今質詢到一半被許宇甄打斷，許向韓國瑜詢問，「主席想請教一下，議場可以一直錄影嗎？」傅崐萁也補充，國會要進步，地方議會都不容許這樣的情況，為了防止有胡亂剪接、網軍側翼，身為國會議員用側翼形象，這是很羞恥的。翁曉玲也質疑，錄影有徵詢我們意見嗎？

對此，綠委吳思瑤表示，從頭到尾坐在位置上沒有干擾，沒有講話，查一下議事規則有規定不能錄影？國民黨（葉元之）連機密預算都在直播。此時，陳玉珍從旁殺出，除用肉身擋住鏡頭外，也直接坐在綠委位置上，幾人唇槍舌戰。

韓國瑜表示，既然質詢委員提出憂慮跟需求，還是尊重一下，現場有實況、新聞媒體也都在場，海內外觀眾都看得到，也請尊重一下質詢委員。我只是呼籲，沒有其他意思，這是互相，等等鍾佳濱委員也要質詢，這是尊重質詢委員意見。未來可以納入朝野協商探討。

