直擊／傅崐萁抓狂連罵8聲「間諜」閃離議場　留陳玉珍與綠委對峙

▲綠委沈伯洋、藍委陳玉珍口角。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（12日）率行政團隊赴立法院，針對財劃法覆議案進行報告並備質詢。國民黨團總召傅崐萁採用聯席質詢長達45分鐘，多次跟卓揆與台下綠委唇槍舌戰，質詢結束後，綠委沈柏洋質疑，你的財劃法效果，「只有在地方可以多發一點印傅崐萁照片的禮品啦」，傅崐萁則未正面回應，而是一邊離開議場，一邊連8聲怒罵「間諜！間諜！間諜！間諜！間諜！間諜！間諜！間諜！」僅留下藍委陳玉珍與在場綠委對峙。

傅崐萁今採用聯席質詢，與藍委翁曉玲、許宇甄共用45分鐘質詢，質詢完後仍與在場綠委口角，傅崐萁日前曾質疑沈柏洋在美有房產、任立委前曾申請美國計畫案補助，痛批沈是「間諜！」沈柏洋則回應，如果查到他在美國有房產，一個月內提出證明，自己立刻辭職。

議場中，沈柏洋再次向傅崐萁喊話，並表示，說別人是間諜、有美國房子證據在哪裡？過來這邊說啊！「你的財劃法就是造成國防問題、毀掉矽盾啊，你的財劃法效果只有在地方可以多發一點印傅崐萁照片的禮品啦，覆議質詢這種水準喔？」

傅崐萁則未正面回應，一邊離開議場，一邊連八聲罵「間諜！間諜！間諜！間諜！間諜！間諜！間諜！間諜！」僅留下藍委陳玉珍與在場綠委對峙。

而沈柏洋、陳玉珍從議場內吵到議場外，兩人就李彥秀的未申報在美房產爭論，陳玉珍質疑沈柏洋也曾在美有房產。沈柏洋則回應，李彥秀沒有申報，但他有申報，不然你們怎麼查到的？李彥秀的問題是什麼？沒有申報啊！自己2012年買房子，2017年就賣掉了啊！跟現在當立委的工作沒有關係。陳玉珍則不斷回嗆，那不是重點！兩人吵得不可開交。



