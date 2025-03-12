罷綠委團體頻喊查對被刁難　中選會反擊呼籲大聲制止造謠

▲罷免吳沛憶團體「憶事吳成」積極處理第一階段提議連署後續補件。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免潮持續蔓延，但目前國民黨、民進黨立委通過案件數呈現34比0的懸殊差異，罷免綠委的部分仍有待補件。針對罷免綠委團體不斷質疑中選會不公，中選會今（12日）再度表示，「切勿看到自己投壞球，就怪裁判沒判好球」，並要各界大聲制止捏造或散佈者別再造謠，讓謠言止於智者。

針對屢次出現選務不實訊息，中選會表示，可以反問捏造或散佈不實謠言者，知不知道「往生者連署」是各市縣地方戶政事務所依法查對出來的結果？捏造或散佈者若知道，就可質疑對方何以知道卻仍繼續或散佈謠言？

中選會說，若捏造或散佈者根本不知道「往生者連署」是戶政事務所勾稽查對的結果，則可請對方停止造謠，並且大聲告知「切勿看到有人投壞球，就怪裁判沒判好球」，請對方也一起守護台灣的民主成果，讓謠言止於智者。

中選會指出，實際上，查對出各罷免案「往生者連署」提議人名冊件數的各地戶政事務所每位文官，都是依法行政、公正辦理選務。而各地戶政事務所的查對結果，也是依法併入各該地方選委會的查對結果後，再報請中選會予以確認才發函給罷免案提議領銜人的。

同時，地方選委會主委是由各該市縣民選首長、政務副首長或文官秘書長兼任，每位裁判都是公正的，請勿一再詆毀依法辦理選務的每位文官、每位主委，一起成為守護國家民主法治成果的智者。

中選會說，若是罷免提議領銜人或罷團主要成員公開造謠「選務機關查對不公」，可反問對方，清不清楚《公職選罷法》第79條，已明定提議人名冊，經依規定刪除後，如不足規定人數，由選舉委員會將「刪除之提議人及其個別事由列冊通知」提議人之領銜人於10日內補提。

中選會指出，若都可依法「補提」，且罷免案提議領銜人明明都有收到「刪除之提議人及其個別事由列冊通知」之公函，為何還造謠或散佈未收到公函？且明明可依法「補提」的罷免案提議領銜人，都有收到公函，卻還假裝選務機關並沒有將「刪除之提議人及其個別事由列冊通知」通知？有收到的話，就攤開在陽光下讀讀該公函的內容，好讓各界瞭解其原提議名冊是否有諸多「往生者連署」的件數被查對出來？罷免案的查對標準都是依法公開的，相關流程的法規也都規定得相當清楚且具體，同時各地查對的法令標準也都一致，選務機關也一再向外界說明在案，為何還要詆毀選務機關暨各地戶政事務所的每位文官？

中選會強調，「切勿看到自己投壞球，就怪裁判沒判好球」、「切勿看到有人投壞球，就怪裁判沒判好球」，藉由澄清暨反制停止造謠、停止散佈謠言，而讓謠言止於智者以減少不明究理的非智者。