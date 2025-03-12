中原大學中正樓「奉指示改名」　教育部：支持各校清除威權象徵

▲中原大學「中正樓」更名為「智信樓」，引發熱議。（圖／翻攝自中原大學官網）※點圖放大

記者許敏溶／台北報導

中原大學昨（11）日發布行政公告，指奉權責單位指示，校內「中正樓」更名為「智信樓」，引發網友熱議。中原大學表示，更名程序依法而行。教育部對中原大學更名予以肯定與支持，並指清除威權象徵是根據促轉條例，現列管教育部部屬機構及高中以上學校仍有81校、105項威權象徵，學校若要移除要進行內部討論，政府可協助申請補助。

一名網友在PTT八卦板發文，指中原大學昨天發出公告，校內「中正樓」自即日起更名為「智信樓」，原因是奉權責單位指示。網友質疑是什麼權責單位要改學校大樓名字，「哪個單位吃飽太閒？」隨後引發網友熱議，一名網友表示，「怎麼不乾脆叫耶穌樓算了」、「改成抗中保台樓」，還有網友聯想到「中正、中山要改名了沒」。

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對於「中正樓」更名為「智信樓」，中原大學表示，秉持依法行政，將「中正樓」更名為「智信樓」，一切程序皆依法而行。中原大學將秉持基督愛世信仰，以智慧慎用科技與人文的專業知識，持續在教育領域堅守崗位砥礪前行，也是命名「智信樓」的初衷。

教育部指出，清除威權象徵是根據「促進轉型正義條例」規定辦理。教育部在今年初曾召開座談會，瞭解學校現況及依法辦理困境，提供校際交流及必要協助，校方若需要經費協助則可申請補助。中原大學為配合國家轉型正義政策，並兼顧該校「以基督愛世之忱建校」宗旨，將「中正樓」更名為「智信樓」，教育部予以肯定與支持。

教育部進一步表示，目前列管教育部部屬機構及高中以上學校仍有81校、105項威權象徵，學校若要移除可經由學校內部討論。因為促轉條例的法定任務，為營造落實人權保障之友善教育環境，對處理紀念威權統治者象徵，學校應依法辦理，並宜依循民主程序，秉持理性、參與及多元價值，以公開溝通、凝聚共識方式妥適處理，藉由課程教學及教師增能研習，深化學生對轉型正義的體認。

▲中原大學發布行政公告，指奉權責單位指示，校內「中正樓」更名為「智信樓」。（圖／摘自中原大學網站）