　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「因材網」傳帳密外洩害家長被盜刷　教育部澄清：未記錄驗證密碼

▲▼教育部澄清因材網帳密未外洩。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲因材網傳出傳帳密外洩害家長被盜刷，教育部澄清帳密並未外洩。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

由教育部建置的「因材網」，傳出一名台北市學童使用時帳號密碼外洩，導致家長信用卡被盜刷10美元。教育部今（6日）表示，因材網系統並無記錄任何第三方驗證密碼，已督請北市教育局了解本案具體情形，因材網帳密並未外洩，會加強宣導學生不要在陌生網站輸入個資或帳號密碼等機敏資訊。

根據媒體報導，一名台北市學童使用教育部建置的「教師適性教學輔助平台」（因材網），由於因材網的帳號密碼外洩，導致家長信用卡被盜刷10美元。此事引發外界關注使用因材網是否可能出現信用卡盜刷問題，教育部也在今天澄清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部表示，並未接到家長或學校反映因材網帳密外洩情形，教育部已督請台北市教育局了解本案具體情形，釐清本案發生原因，也將此案例函請各縣市教育局處加強宣導資安素養教育，切勿在陌生網站輸入個資或帳號密碼等機敏資訊。

教育部指出，因材網提供多種第三方驗證登入方式，但系統並無記錄任何第三方驗證密碼，使用者無法利用因材網登入帳密，進一步存取Google帳戶所綁定信用卡資料。家長與學生的因材網帳號雖為綁定關係，但仍為各自獨立帳號，且並無權限查看另一人第三方驗證之密碼，因此，即使單方帳號因釣魚網站外洩，也無法因此得知綁定帳號的密碼或個資，請師生家長安心使用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲云董座連刺10多刀！頸動脈、氣管貫穿　技術長當場喪命
30cm料理刀砍死技術長！雲云董座喉嚨貫穿　最新病況曝
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比去年少1.6萬人　國中會考17.5萬人報名創新低

彰化雞蛋大特賣！4盒100還送蛋糕、蛋塔　民眾凌晨5點半搶排隊

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

比去年少1.6萬人　國中會考17.5萬人報名創新低

彰化雞蛋大特賣！4盒100還送蛋糕、蛋塔　民眾凌晨5點半搶排隊

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

台積電擴大美國投資　八大官股單周敲進逾萬張

美烏下周重啟談判！4方立場一次看　普丁「笑看西方分裂」

花蓮農特產遠赴日本設專櫃！「熊本熊+花蓮朱鸝」快閃人氣爆棚

傳假訊息給21名親友「柯P接受性招待」挨告　屏東男下場曝

山上花園水道博物館淨水池櫻花群冒出花苞　即將迎來浪漫的粉色隧道

受台積電影響！他求問「006208買點」　網點出1關鍵：可刪App

幕後／吳沛憶迎戰罷免「外冷內熱」策略奏效　藍內耗自傷恐吞敗仗

捷報！花蓮學子勇奪聯合盃作文大賽四項大獎　高年組獲首獎

尹錫悅出獄返官邸！90度鞠躬「激動哽咽」握拳　嗑泡菜鍋抱狗入睡

直指郭智輝不適任應知所進退　黃國昌：請卓榮泰立即撤換

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

生活熱門新聞

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

明起回暖　下周又有冷氣團「濕冷下探14度」

全聯門口出現超新「1機台」！媽媽們苦笑了

技術長「曾寫萬言書給董座」　3件事讓他很受傷

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「甘露糖」具抗癌潛力　天然食物就有

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

烘爐地聽見詭異女聲！翁回：等你很久

車床族、停車蟑螂霸車位　國道服務區「擬限停2小時」逾時罰1200元

技術長遭董座砍死　特斯拉車友哀悼

更多熱門

相關新聞

北市清潔員墜樓亡！疑遭職場霸凌　環保局回應了

北市清潔員墜樓亡！疑遭職場霸凌　環保局回應了

新北市蘆洲一處社區5日早發生墜樓案件，據悉，死者生前任職於北市環保局北投區清潔隊，因近期有職務調動，導致壓力過大引發輕生念頭。對此，北市環保局表示遺憾，強調針對外界質疑職場霸凌部分，已主動進行調查，另已責成相關幹部對家屬進行後續慰問關懷及撫卹事宜。

台積電擴大對美投資　蔣萬安：中央應說明角色及應對措施

台積電擴大對美投資　蔣萬安：中央應說明角色及應對措施

以為是5080顯卡廣告「竟是飛機杯」！業者笑了

以為是5080顯卡廣告「竟是飛機杯」！業者笑了

獲北市補助？民眾黨批洪健益自打臉

獲北市補助？民眾黨批洪健益自打臉

綠批蔣補助一日北高　昌：無知

綠批蔣補助一日北高　昌：無知

關鍵字：

因材網帳密外洩信用卡盜刷教育部台北市

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面