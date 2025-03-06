「因材網」傳帳密外洩害家長被盜刷　教育部澄清：未記錄驗證密碼

▲因材網傳出傳帳密外洩害家長被盜刷，教育部澄清帳密並未外洩。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

由教育部建置的「因材網」，傳出一名台北市學童使用時帳號密碼外洩，導致家長信用卡被盜刷10美元。教育部今（6日）表示，因材網系統並無記錄任何第三方驗證密碼，已督請北市教育局了解本案具體情形，因材網帳密並未外洩，會加強宣導學生不要在陌生網站輸入個資或帳號密碼等機敏資訊。

根據媒體報導，一名台北市學童使用教育部建置的「教師適性教學輔助平台」（因材網），由於因材網的帳號密碼外洩，導致家長信用卡被盜刷10美元。此事引發外界關注使用因材網是否可能出現信用卡盜刷問題，教育部也在今天澄清。

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教育部表示，並未接到家長或學校反映因材網帳密外洩情形，教育部已督請台北市教育局了解本案具體情形，釐清本案發生原因，也將此案例函請各縣市教育局處加強宣導資安素養教育，切勿在陌生網站輸入個資或帳號密碼等機敏資訊。

教育部指出，因材網提供多種第三方驗證登入方式，但系統並無記錄任何第三方驗證密碼，使用者無法利用因材網登入帳密，進一步存取Google帳戶所綁定信用卡資料。家長與學生的因材網帳號雖為綁定關係，但仍為各自獨立帳號，且並無權限查看另一人第三方驗證之密碼，因此，即使單方帳號因釣魚網站外洩，也無法因此得知綁定帳號的密碼或個資，請師生家長安心使用。