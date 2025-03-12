川普超寵！豪送特斯拉Cybertruck　17歲正妹孫女秀爺爺大禮

▲ 川普砸重金送禮物給孫女。（圖／翻攝自IG，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普的17歲孫女凱伊（Kai Trump）去年因替爺爺助選爆紅，川普也不吝展現對孫女的疼愛，11日透露送給凱伊一輛特斯拉（Tesla）Cybertruck，令凱伊十分開心。

《每日郵報》報導，川普10日才在自家社群平台Truth Social發文寫道，他正考慮買一輛特斯拉，以表達對白宮顧問兼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的支持，隔天似乎真的兌現承諾。

川普11日在白宮南草坪親自檢查特斯拉送來的5輛車，受訪時笑稱，他並非家族裡唯一擁有特斯拉的人，「我買了一輛送給一位非常特別的年輕女孩，你們應該沒聽過，就是凱伊」，「她是個出色的高爾夫球選手，她會把球桿放在車後面。我認為這輛車非常安全，她很喜歡，」

Cybertruck售價介於8.1萬至10.1萬美元（約新台幣258萬至323萬元），川普稱他約1年前買了這份禮物，「它很堅固，很重，完全以鋼製成，不鏽鋼」。

凱伊去年10月也曾在Instagram分享與愛車的合照，當時她正準備參加返校舞會，穿著一身桃紅色亮片禮服、鑲鑽高跟鞋，展現對爺爺禮物的喜愛。