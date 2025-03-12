擬罰台藝人挺「中國台灣省」　國台辦：民進黨動輒威脅、打擊報復

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣多名在大陸發展不錯的藝人近日在微博發文「中國台灣省」的說法。陸委會痛批此舉是變成陸方統戰工具，將檢視相關藝人的行為是否涉及和中共黨政軍合作。對此，大陸國台辦發言人陳斌華（12）日首先讚許，「這是體現民族大義」，民進黨動輒威脅，打擊報復，企圖限制剝奪台灣同胞的思想自由、言論自由，「充分暴露其標榜的民主自由的虛偽。」

陳斌華指出，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是一個國家，就是無法否認也不容否認的歷史和法律事實。」

陳斌華說，包括演藝人員在內的廣大行業同胞，作為堂堂正正的中國人，表達他們對國家的認同，對「台獨」分裂的反對，是再自然不過的事，是民族大義的體現。

陳斌華痛批，民進黨動輒威脅，打擊報復，企圖限制剝奪台灣同胞的思想自由、言論自由，充分暴露其標榜的民主自由的虛偽。

大陸外交部長王毅被問及台灣主權問題時回應，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省。」言論成為微博熱門關鍵字，上百名大陸藝人轉發央視貼文。其中一人侯佩岑是第一位轉發該篇文章寫下「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」的藝人。

之後多名台灣藝人在微博表態支持「中國台灣省」說法，引來關注。陸委會主委邱垂正11日受訪指出，極少數藝人配合大陸統戰，損害國家主權，絕大多數人民反感，更感到羞恥，呼籲大家停止傷害這塊養育他們的土地，將調查是否有違反《兩岸人民關係條例》的情況，是否與中共黨政軍合作。