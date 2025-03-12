陸總理2年未提和平統一　國台辦：若台獨突破紅線才採取斷然措施

▲2025大陸開全國兩會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸總理李強2024、2025年《政府工作报告》涉台内容，只強調「堅定不移推進祖國統一大業」，沒有提「和平統一」，是否意味著大陸立場發生變化？大陸國台辦今（12）日指出，大陸方面依然以最大誠意和努力爭取和平統一的前景。如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，挑戰底線、突破紅線，才不得不採取斷然措施。

陳斌華說，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。對於解決台灣問題，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。「如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至挑戰底線、突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

當前，台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，嚴重危害兩岸關係和台海和平穩定。我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，維護國家主權和領土完整，堅定不移推進祖國統一大業。

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

另外，有陸媒提問，中共中央2025年「對台工作會議」2月下旬在北京召開，會議強調要堅決打擊「台獨」挑釁行徑，首度提出「塑造祖國必然統一大勢」新說法，有何用意？

陳斌華表示，決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸發展進步。新時代以來，祖國大陸扎實推進高質量發展，新質生產力穩步提升，經濟實力、科技實力、綜合國力、國際影響力持續增強，中國式現代化邁出堅實步伐，解決台灣問題的基礎更雄厚、能力更強大，有力塑造了祖國必然統一的大勢。

陳斌華指出，「祖國必須統一，也必然統一。」這是兩岸關係發展歷程的歷史定論，是新時代中華民族偉大復興的必然要求，是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。

陳斌華表示，新時代新徵程，我們將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決有力打擊「台獨」挑釁行徑，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，堅決反對外部勢力干涉，廣泛團結台灣同胞共同推動兩岸關係向前發展、推進祖國統一進程。

陳斌華強調，「台獨」是絕路，外人靠不住，統一擋不住。衷心希望廣大台灣同胞看清形勢、順應歷史大勢，增強做堂堂正正中國人的民族自信，與大陸同胞同心同行，早日完成祖國統一大業，共創中華民族綿長福祉，共享中華民族偉大復興榮光。