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大陸 大陸焦點 特派現場

痛批我方製造「新綠色恐怖」　國台辦：賴清德是兩岸交流絆腳石

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.3.12） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

日前我方禁止台灣大學與大陸高校交流，有陸媒在今（12）日提問「賴清德上任後對兩岸人員往來、教育、經貿合作等領域各種阻擾。」大陸國台辦發言人陳斌華舉例賴清德政府上任後多次伸黑手製造「新綠色恐怖」，並且指出「賴清德是兩岸交流合作的絆腳石，是台海和平穩定的破壞者，多行不義必自斃。」

陳斌華指出，賴清德當局自去年5月上台以來，罔顧要和平、要發展、要交流、要合作的台灣主流民意，動用行政、司法、輿論等手段，無所不用其極阻擋兩岸交流交往，限制台灣同胞來大陸，迫害支持和參與兩岸交流的台灣團體、人士，可謂劣跡斑斑、壞事幹盡。

陳斌華指出，民進黨處心積慮阻擋兩岸人員往來和旅遊交流合作，拒不解除「禁團令」，調升台灣居民來大陸旅遊「橙色」警示，阻撓兩岸客運直航航點航班全面恢復，以各種藉口抵制拖延福建、上海居民赴台團隊游。

陳斌華表示，限阻恐嚇台灣同胞申辦大陸證件，要求公職人員簽訂填寫未申領大陸身份證件「具結書」，製造「新綠色恐怖」。持續對到大陸參訪、交流的村裡長進行司法迫害，濫權妄為欺壓民眾，製造「寒蟬效應」。要求有關部門全面禁用深度求索（Deepseek）軟件，禁止公立學校採購和使用包括軟硬件在內的大陸資通訊產品。

陳斌華繼續說，台灣方面無端將中國科學院、中國社會科學院、孔子學院等上百個組織列入所謂「禁限」名單，阻撓台灣專業人士參與大陸科技、文化事業發展。持續對大陸有關團組和人員赴台參訪交流設卡設限制。一再把政治黑手伸進兩岸教育交流專業領域，禁止島內與暨南大學、北航等10所大陸高校交流合作，引發島內教育界、輿論界撻伐。

陳斌華稱，民進黨一再把政治黑手伸進兩岸教育交流專業領域，禁止台灣與大陸暨南大學、北航等10所大陸高校交流合作，以上種種，不一而足；變本加厲，花樣百出。充分表明，賴清德當局是兩岸交流合作的絆腳石、台海和平穩定的破壞者。多行不義必自斃。

最後他正告賴清德政府，兩岸同胞走近走親的願望壓制不了、交流合作的大勢阻擋不了，恣意妄為、倒行逆施，必將自食惡果，付出慘痛代價。

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