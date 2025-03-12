網瘋傳「定了！最遲6月全民普發1萬元」！正確資訊曝光

▲國民黨團主張全民普發現金1萬元。（圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

去年度國家稅收實徵金額高達5283億元，創歷史新高，國民黨團主張全民普發現金1萬元，引發各界討論，臉書甚至瘋傳「定了！最遲6月發放！」對此，事實查核中心闢謠，稅收超徵發現金草案仍在審查，尚未定案。

TFC台灣事實查核中心指出，從3月9日開始，臉書多個社團流傳「定了！稅收超徵最遲6月全民普發1萬元現金」，這是錯誤資訊。

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▲臉書瘋傳6月將發放普發一萬，是假消息！（圖／翻攝臉書）



事實查核中心提出兩點做佐證，首先，國民黨團提案的「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，3月7日立院院會通過一讀交付委員會審查、3月10日立院財委會召開第一次公聽會。草案仍待審查，是否通過要視立法院院會決議。

第二點，此次普發現金的另一焦點是預算法的修法，國民黨團在10日公聽會上一併提出要增訂「預算法81-1」，意即將普發現金常態化。該增修案過去僅通過一讀付委審查，後續是否通過仍待院會決議。

關於民眾何時能領到普發1萬？立委賴士葆也問主計長陳淑姿「如果立院通過特別條例普發現金，政府作業要多久？」陳淑姿以「至少要3個月」回應。賴士葆推估，若5月立法院通過，民眾可能要等到8月才能拿到錢。

對此，事實查核中心再次強調，截至目前，稅收超徵發放現金草案僅一讀付委，尚未實質審查，是否定案仍待立院院會審查。傳言稱「定案6月要發放」是錯誤資訊。