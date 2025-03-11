鼓勵生育珍愛寶貝！花蓮普發新生兒祝福禮　1300份5月初發放

▲新生兒祝福禮內含帆布育兒包、開襟包屁衣、紗布巾、安撫巾、尿布墊等多項實用好物。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花連報導

花蓮縣政府秉持「育兒有愛、家庭無礙」的理念，於今年推出「珍愛寶貝-新生兒祝福禮」。凡今年1月1日含當日後出生並設籍花蓮縣的新生兒，辦理出生登記或初設戶籍時，至戶政事務所領取新生兒祝福禮。

縣府表示，新生兒祝福禮內含帆布育兒包、開襟包屁衣、紗布巾、安撫巾、尿布墊、兒童繪本、福利宣導手冊及手提資料袋等多項實用好物，傳遞縣府對花蓮的寶貝們深切的祝福及家庭發展的重視。

花蓮縣政府長期致力於打造溫暖、宜居的家庭環境，透過「從孕期到育兒」的完整福利政策，全方位支持準爸媽與新手家庭。包含婦幼照護營養券、坐月子到宅服務、生育補助、托育補助等多元福利，更積極推動家庭教育與親職課程。花蓮縣政府不只關心新生兒的誕生，更希望從婦女孕期開始，一路陪伴家庭成長。讓每一個孩子都能在愛與關懷中茁壯，讓父母在育兒路上更有依靠。

民政處表示，本次新生兒祝福禮預計發放1,300份，於114年5月初正式發放，回溯至114年1月1日出生的新生兒適用。民眾於縣內各戶政事務所辦理新生兒出生登記或初設戶籍，便可現場領取；如在外轄透過行政協助登記，可向戶所申請郵寄方式寄送。

民眾如有相關疑問，可洽詢民政處戶政科電話：03-8235475。