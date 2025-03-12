律師指「Andy做錯3件事」不該給股份：家寧一家掌握優勢

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記者施怡妏／綜合報導

網紅眾量級Andy指控前女友家寧一家的8大罪狀，過去辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權，對此，律師林智群表示，Andy犯了3個錯誤，一開始就不應該把存摺、印章交出去，現在Andy能做的，就是要求給付之前沒給的分紅，「當Andy同意家寧25%、家寧媽50%時，對方已經立於不敗之地」。

▲Andy控訴與家寧分手後對方一家變得無情。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



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律師林智群在粉專發文，年輕人創業有個常見問題，因為缺乏經驗，容易過於相信別人或長輩，辛苦拚來的卻是別人的事業。林智群指出，Andy犯了3個錯誤，首先，不應該一開始就把存摺和印章交出去。其次，成立公司時，不應該讓曾媽媽擔任負責人，並持有50%的股份。第三點則是，沒有查帳。

林智群指出，一般公司每年都會分紅，如果公司賺了很多錢卻沒有分紅，就應該找律師了，而不是等到10年後才行動。若曾媽媽整理帳務多年仍整理不出來，不是故意隱瞞就是能力不足，這樣的人並不適合擔任此職位。

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此外，林智群強調，不應盲目相信「對方是未來的岳母」，在幾千萬上億金錢之前，即便是親兄弟姐妹也會起異心，「未來岳母算什麼？看看張韶涵、江蕙」。

公司法規定2/3股份出席、過1/2同意即可做重大決議，經紀人或財務，只能是公司員工，寧可給高薪，不應該給他們股份，林智群指出，「當Andy同意家寧25%、家寧媽50%時，對方已經立於不敗之地」，

林智群建議，現在最好的做法是要求給付之前應得的分紅，「沒道理75%的股東有拿到錢，25%的股東沒拿到錢」，若曾媽媽將錢全部給自己和家寧，也有背信罪、業務侵占罪的問題。