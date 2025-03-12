Andy只領月薪5.5萬！他曝200萬訂閱YTR「接一檔業配」價格

記者施怡妏／綜合報導

網紅眾量級Andy去年10月與家寧分手，他昨日（11日）發布影片指控家寧一家的8大罪狀，主張自己失去經營10年頻道的控制權，與對方分手後就被切割、全家人一腳踢開。對此，「旅日達人」林氏璧表示，通常擁有200萬訂閱的YouTuber，單獨一檔業配，收入應該幾十萬跑不掉。

▲眾量級驚爆奪權內幕，震驚眾人。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

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「昨天youtuber界炸裂的消息！」林氏璧在臉書發文，擁有200萬訂閱的YouTuber，通常接一檔業配，「應該幾十萬跑不掉，一檔喔」。他感嘆，Andy老師之所以接受這樣的待遇，可能是因為對對方的愛，並早已將對方及其未來的岳母視為家人，「反正都是自己人賺的」，因此沒有計較收入分配。

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然而，由於雙方最終並未結婚，分手後Andy老師不得不面對「過河拆橋」的困境。林氏璧表示，如果結婚的話，離婚時法律至少還可能會對經濟弱勢方的財產有個基本保障，「但你們就沒有走到結婚。」

林氏璧提醒，剛出社會的年輕人應該認真看待合約的重要性，最好都用白紙黑字寫下來，若有不懂之處應多詢問他人，別只顧自己努力工作，以為自己是共同創辦人，最後分手後一場空，只被視為普通員工或工具人，「人性是不值得相信的，要懂得保護自己呀。」

貼文曝光，掀起網友討論，「他們業配一支不只十幾萬，客戶跟他們合作過，一個月給5.5萬真的欺人太甚」、「我看過慘的，但沒看過這麼慘的」、「月薪$55000還不如蔡阿嘎的特助，女友光鮮亮麗名牌不離身，還去杜拜看演唱會，真的是很誇張的壓榨Andy」。