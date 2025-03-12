拿Andy賺的錢吃香喝辣？網挖出「家寧哥開6間店」　一票喊抵制

記者施怡妏／綜合報導

網紅眾量級Andy昨日（11日）發布影片，指控家寧一家的8大罪狀，主張自己失去經營10年頻道的控制權，與對方分手後就被切割、全家人一腳踢開。對此，有網友挖出，家寧哥哥拿著Andy辛苦賺來的錢，開了6間雞肉店。百萬網紅Cheap感嘆，「Andy真的很慘，但家寧那邊一人得道雞犬升天，每個人都吃香喝辣」。

有網友在Threads發文，「不是一家人，不進一家門」，家寧的哥哥拿著近10年Andy辛苦的業配錢，開了6間雞肉店，然而，Andy分手後只能借錢度日，痛批「噁心的一家人必須公開」。

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百萬網紅Cheap也發文，當時成立公司，Andy跟家寧各持股25%，家寧媽媽50%，可是Andy月薪僅有5.5萬元，「以他們百萬yter，2017年的巔峰期收入，我亂算的，極度保守估計，最差最差分下來也該領15~20萬，這還是扣掉哩哩扣扣的成本」。

Cheap感嘆，Andy真的很慘，但家寧全家人卻過著吃香喝辣的生活，「這件事情真的很魔幻，應該是台灣yt圈有史以來最扯的事情，台灣龍捲風的編劇都不敢這樣編」。

▲眾量級爆發內部奪權爭議。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



許多網友大喊抵制，「原來那間店應該有百分之20是我們Andy老師贊助」、「一家人都靠著他過著幸福的日子，有夠狠」。不過，也有網友緩頰，「Andy老師非常辛苦，我也很氣憤，但完全沒有任何證據說明他開店有拿錢，這只是猜測，你個人可以拒買，但不能隨便獵巫說人家就是拿錢吧」、「沒有證據證明，他開店是靠他媽媽不義竊據的錢，對方反手提告，反而我方比較吃虧喔」。

對此，有知情人士向《東森新聞》表示，家寧及其經紀團隊正在了解實際情況，關於Andy上傳的影片內容，僅先簡單回應「事實不是如此」。