傳烏克蘭將提議部分停火　推動美國恢復軍事援助情報共享

▲烏克蘭據信將提議實施部分停火，希望能讓美國恢復對烏克蘭的軍事援助與情報共享。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與烏克蘭代表團預計11日在沙烏地阿拉伯港口城市吉達（Jeddah）會面。金融時報9日援引消息指出，烏克蘭準備提議部分停火，藉此推動美國恢復對烏克蘭的軍事援助與情報共享。

基輔獨立報報導，這次的會談將討論與俄羅斯可能達成的和平協議與重要礦產協議。2名歐洲官員告訴金融時報，烏克蘭認定，在停火談判取得進展是重新獲得美方支持的必要步驟。美國官員向路透表示，這次將會考驗烏克蘭是否願意向俄羅斯做出讓步，以達成和平協議。

作為戰略一環，基輔據信準備提出部分停火，停火範圍涵蓋遠程無人機與飛彈攻擊、以及在黑海的敵對行動，希望會談取得的進展能促使美國恢復對烏克蘭軍事援助與情報共享。

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯在白宮橢圓辦公室激烈爭辯，隨後美國暫停對烏克蘭的所有軍事援助。到了3月5日，美國中央情報局長雷克里夫（John Ratcliffe）證實，美國已經停止對烏克蘭的情報共享，這可能導致烏克蘭進行遠程攻擊、偵測俄軍飛彈的能力。

就在9日，川普向記者們表示，他希望烏克蘭與美國簽署礦產協議，但也希望看到基輔為和平做好準備。

不過依據NBC引述2名美國官員的說法，川普私下向幕僚清楚表示，簽署礦產協議，並不足以讓美國恢復軍援及情報分享，澤倫斯基還需要做到2點行動，也就是放棄領土、卸下總統職務。