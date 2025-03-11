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英年輕人「從軍意願低」僅11％願上前線！　法40％絕不參軍

▲▼烏克蘭士兵操作機槍。（圖／路透社）

▲烏克蘭士兵操作機槍。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

面對俄羅斯威脅，歐洲領袖日前發出聯合聲明，除了持續軍援烏克蘭外，各國也決定增加國防支出。不過，最新民調顯示，英國18到27歲的年輕人當中，只有11%願意為英國而戰；法國雖有近半數年輕人願意從軍，但只有14%願意上前線作戰。

綜合外媒報導，英國《泰晤士報》的民調顯示，在18到27歲的年輕人當中，只有11%願意為英國而戰，41%則表示無論任何情況都不會拿起武器保衛國家。此結果遠低於2004年的數據；當年有22%的年輕人表示願意為國家而戰，而如果他們認同戰爭理由，這個比例更高達57%。

法國媒體《20 Minutes》所做的調查顯示，法國18到30歲的年輕人中，雖然有48%的受訪者考慮在戰爭爆發時加入軍隊，但只有14%願意擔任作戰角色。另外34%的人則表示，前提是他們只需負責後勤或其他支援性質的工作，而40%的年輕人則明確表示，他們無論如何都不會參軍。

另一份針對法國民眾的調查顯示，多數法國人支持恢復徵兵制，原因是他們認為歐洲的戰爭風險正在上升。

這項由智庫More in Common進行的研究發現，61%的法國受訪者贊成重新實施徵兵制，且年齡層越高，支持度越高。在65歲以上的族群中，將近75%的人支持恢復25年前廢除的徵兵制。然而，18到24歲的年輕人中，僅有43%持相同看法。

另外，當被問及如果美國退出援助烏克蘭，受訪者是否仍希望自己國家繼續支援烏克蘭時，66%的英國人表示支持，這一比例在波蘭為65%，法國為57%，德國則僅有54%。

此外，將近75%的英國受訪者表示，他們在這場戰爭中同情烏克蘭，這一比例高於其他國家。相比之下，德國對基輔的支持最為冷淡，支持度僅54%。

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