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川普2.0先處理美俄才對台　李義虎：交易論可能使台灣棋子變棄子

▲▼ 江蘇省全國人大代表、北京大學國際關係學院教授、台灣研究院院長李義虎 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 江蘇省全國人大代表、北京大學國際關係學院教授、台灣研究院院長李義虎 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

江蘇省全國人大代表、北京大學國際關係學院教授、台灣研究院院長李義虎今（10）日釋出書面答記者問。談及川普2.0政策會如何處理中美關係與台海問題。他指出，川普會先處理好美俄關係，才會在對華和對台政策上展現出真面目，川普在台海問題上可能會表現出『交易論』的特點，也會繼續打『台灣牌』，但『交易論』最可能使台灣從棋子變為棄子

李義虎也提醒，「川普上台會給人們帶來很大的不確定性，預期性較弱，但這對賴清德和民進黨同樣如此。川普在台海問題上可能會表現出『交易論』的特點，也會繼續打『台灣牌』，但『交易論』最可能使台灣從棋子變為棄子。」

大陸十四屆全國人大三次會議將於明11日下午3時舉行閉幕式。江蘇省全國人大代表、北京大學國際關係學院教授、台灣研究院院長李義虎今年選擇以書面方式，統一公開回覆所有中外媒體關心的熱點時事，今天釋出回應包括《反分裂國家法》、川普上任給兩岸關係帶來什麼樣的變化，以及「中央對台工作會議」首次提出重塑祖國統一大勢。

談及中美關係，李義虎指出，川普2.0政策是影響兩岸關係的一個重要變量。川普2.0的開局與川普1.0有顯著不同，有兩點值得注意。第一，地緣政治高調推出某些政策性主張，形成一系列引人注目的議題，例如，強行購買格陵蘭島、收回巴拿馬運河控制權、將加拿大納為美國的第51個州，這些對世界格局產生了一定衝擊。

第二，美俄關係的調整先於美中關係的盤整，拜登時期美俄全面惡化，現在需要調整和修補，而美中關係有川普1.0和拜登時期的慣性，因此只是「盤整」的問題。川普及其國安團隊在完成全球戰略調整，特別是處理好美俄關係後，才會在對華和對台政策上展現出真面目。

李義虎也提醒，「川普上台會給人們帶來很大的不確定性，預期性較弱，但這對賴清德和民進黨同樣如此。川普在台海問題上可能會表現出『交易論』的特點，也會繼續打『台灣牌』，但『交易論』最可能使台灣從棋子變為棄子。」

談及大陸2005年頒布實施《反分裂國家法》，今年3月14日是實行20周年。李義虎指出，《反分裂國家法》是一部非常重要的基礎性法律，在性質上是憲法相關法和框架性法律。它的通過和施行是涉台法治體系發展的重要標誌，也是涉台法治實踐的重大進展。今年是該法頒行20週年，國家將從多個層面舉辦紀念和研討活動，進一步闡發這部重要法律的立法宗旨、重大意義和現實針對性。

他表示，《反分裂國家法》也是一部專門法，在反對和遏制陳水扁推行的「法理台獨」方面起到了關鍵作用。另外，該法也是一部授權法，第八條第二款規定：「依照前款規定採取非和平方式及其他必要措施，由國務院、中央軍事委員會決定和組織實施，並及時向全國人民代表大會常務委員會報告。」

李義虎強調，該條規定表明，在發生某種重大事態時，國務院和中央軍委可以迅速和有效地採取行動，遏制和制止「台獨」分裂活動。若到此時，國務院和國家軍委不用經過全國人大及其常委會同意，可根據對形勢的判斷並做出決定，自行採取相應的行動，事後向全國人大常委會報告即可，「因為這部法律已經給國務院和國家軍委做出授權了。」

今年中共中央對台工作會議「首次」提出重塑祖國統一大勢。對此，李義虎也分析，「去年中央對台工作會議提出『進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動』，今年中央對台工作會議又提出『塑造祖國必然統一大勢』。從去年的『戰略主動』，到今年的『塑造統一大勢』，既表明中央對台政策的一貫性、連續性和穩定性，又表明與時俱進的發展提升。」

他進一步說，這也顯示大陸在堅持一中原則，反對「台獨」會持續堅持原有立場，而且對「台獨」的遏制會越來越有力；另一方面，推進統一的步伐也在加快。

李義虎說，「特別是，大陸要依據自己的實力和戰略部署，著力塑造國家統一大勢。塑造國家統一大勢，包括在政治、經濟、軍事、社會、法治、民心等方面出台系列措施，造成新的結構性態勢。」

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