呼吸道感染！趙樂際缺席人大閉幕「創先例」　改人大副委員長主持

記者任以芳／北京報導

大陸全國兩會今（11）日在北京人民大會堂舉行閉幕式，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和領導人出席 。人大常委委員長趙樂際因為呼吸道感染請假，無法出席閉幕式，改由十四屆全國人大常委會副委員長李鴻忠委託出席。趙樂際也成為史上大陸全國人大委員長「缺席」兩會閉幕式的第一人。

大陸第十四屆全國人民代表大會第三次會議在人民大會堂舉行閉幕會，大會主席團常務主席、執行主席趙樂際缺席主持大會。由現任中共二十屆中央政治局委員，十四屆全國人大常委會副委員長李鴻忠委託出席。

今天原定人大委員長趙樂際出席閉幕式，主持大會並發表談話，但會議尚未開始前，本該是趙樂際座位名牌已經改換十四屆全國人大常委會副委員長李鴻忠代表出席。

▲ 十四屆全國人大常委會副委員長李鴻忠委託出席 。（圖／記者任以芳攝）

下午3時，人大閉幕式準時開始，習近平、李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正和大會主席團成員依序進場在主席台就座，趙樂際確定未現身。之後由李鴻忠走向人大委員長趙樂際的位置，確定由他代為主持大會。

正當外界感到疑惑，李鴻忠主持大會時先對外解釋，「趙樂際委員長因呼吸道感染，今天下午的大會請假。受大會主席團的委託，我主持今天的大會。」

他接著宣布人大閉幕全體會議，應出席代表2929人，出席2884人，缺席45人，出席人數符合法定人數。之後表決七項議程草案，幾乎全數通過。

時間回溯至8日上午，趙樂際正常出席全國人大會議報告，並未看出有異狀。相隔兩天後，昨10日十四屆全國政協第三次會議閉幕式，本是趙樂際的座位改成蔡奇坐在習近平右邊，之後按照七常委順序排列座位。

趙樂際為何沒現身？引起外界關注，昨晚少部分外媒、港媒臆測可能是身體因素。《央視網》昨晚也預告，「十四屆全國人大三次會議主席團10日下午在北京人民大會堂舉行第三次會議。受主席團常務主席趙樂際委託，李鴻忠主持會議。」

《央視網》該則消息沒有進一步說明趙樂際缺席原因。今天中外記者入場後，紛紛用長鏡頭關注趙樂際名牌是否有出現，確認人大委員長的座位名牌改換是李鴻忠，媒體開始小聲討論，沒人敢確定也不敢貿然發消息。

直到大會開始前，《央視》對外提供中英文訊號的說明依舊是趙樂際出席，沒到最後一刻，在場媒體不敢把握趙樂際是否現身。直到李鴻忠的出現，並且向外界發布即時訊息，趙樂際因呼吸道感染向大會請假，馬上消彌外界不必要猜測。

▼ 李鴻忠就位後，一旁有人提醒簽署文件 。（圖／記者任以芳攝）

全體人大委員表決完第7項議程後，由李鴻忠替代趙樂際做出閉幕講話。他指出，團結就是力量，奮鬥創造歷史，實幹成就未來。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，同心同德，求真務實，開拓進取，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥！

李鴻忠說，十四屆全國人大三次會議圓滿完成了各項議程。會議充分發揚民主，嚴格依法辦事，明確了目標任務，傳遞了信心力量，是一次凝心聚力、真抓實幹、團結奮進的大會。

李鴻忠指出，大會期間，代表們肩負黨和人民的重托，認真履行憲法法律賦予的職責，聚焦黨中央重大決策部署和人民群眾所思所盼所願，積極建言獻策，廣泛凝聚共識，經歷了務實高效的民主實踐。會議成果充分體現了黨的主張和人民意志的統一，充分展現了人民代表大會制度的顯著政治優勢。

他強調，今年是「十四五」規劃收官之年，改革發展穩定任務繁重。「我們要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神。」

李鴻忠進一步說，堅持穩中求進工作總基調，認真落實本次大會部署要求，堅定信心，真抓實幹，扎扎實實做好各項工作，高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

本屆人大閉幕時長約27分鐘，相較去年大約半小時。以往大陸開全國兩會會期最長曾有14天，隨著疫情封閉管理直到解封，兩會會期開始縮短，近年大約控制在7至8天結束，包括今年人大閉幕會議結束時間提前3分鐘，更加簡潔有效率。