公私攜手資源永續！亞泥捐贈校園可用物資　循環物品再利用

▲▼花蓮環保局媒合亞泥公司將可再利用之物資捐贈景美國小。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動資源永續利用並關懷偏鄉校園，花蓮縣環境保護局媒合亞洲水泥公司將可再利用之電腦及椅子等設備，捐贈花蓮秀林鄉景美國民小學，讓物品獲得新生命，也幫助學童在更好的學習環境中成長。

縣長徐榛蔚表示，透過此次企業合作，除了讓物資獲得妥善運用，也能減少一次性採購帶來的環境負擔，落實綠色經濟與社會責任。花蓮縣政府致力於推動SDGs目標，本次捐贈活動與多項指標密切相關，包括尤其是目標4「質量教育」、目標11「可持續城市與社區」以及目標12「負責任消費與生產」。未來將持續媒合及推動相關活動，串聯更多企業與社會資源，透過資源再利用和物品永續循環，讓「綠色希望」在每個孩子的心中萌芽。

▲▼環保局及景美國小分別致贈感謝狀。

亞洲水泥積極參與提供支援及對偏鄉教育的貢獻，獲得花蓮縣政府環保局及花蓮縣秀林鄉景美國民小學的感謝與表彰，期望藉此捐贈活動努力縮小城鄉差距展現了企業對教育的支持，也是實踐物品永續循環的具體行動，將企業可再利用之物品轉化為有價值的學習工具，促進資源的有效利用，對推動環境永續具有深遠意義。

環保局表示，為配合環境部「以租代購」政策，減少廢棄量，共享循環經濟，有效重複利用物資，呼籲企業如有堪用之物品，可捐贈偏鄉之學校做再利用，以減輕對地球負擔，落實「物品再利用」之概念。