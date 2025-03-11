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全台首位發現鸚鵡螺化石　王坤愉獲周大觀基金會全球熱愛生命獎章

▲化石達人王坤愉榮獲全球熱愛生命獎章。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲化石達人王坤愉榮獲全球熱愛生命獎章。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣「化石達人」暨退休教師王坤愉於終身奉獻偏鄉小學教育，更踏遍中寮鄉地區溪河、戮力發掘千萬年前的化石，也是發現鸚鵡螺化石與翁戎螺化石的全台第一人，並獲得周大觀文教基金會「2025年第28屆全球熱愛生命獎章」。

周大觀文教基金會10日在國立中興高中辦理「化石無價．生命有愛－化石達人王坤愉榮獲全球熱愛生命獎章終身奉獻化石特展」開幕記者會，南投縣長許淑華到場頒發全球熱愛生命獎章給王坤愉，恭賀及肯定他對生命教育的付出，並代表接受王坤愉贈送的「1800萬年鸚鵡螺化石」給縣政府；縣議員林儒暘、縣府教育處長王淑玲、周大觀基金會創辦人周進華、中興高中校長陳漢銘與多位全縣知名藝術家與退休校長教師們都出席見證恭賀。

▲化石達人王坤愉榮獲全球熱愛生命獎章。（圖／南投縣政府提供）

▲化石達人王坤愉榮獲全球熱愛生命獎章。（圖／南投縣政府提供）

縣府介紹，王坤愉於台北師專畢業後，就回故鄉中寮鄉服務，更利用教學之餘、分秒必爭，於中寮地區3百多條大大小小溪河發掘近2千多件千萬年的化石，教職退休後仍持續不懈；周進華表示，王坤愉以搏命尋寶的方式書寫地球生命史書、見證5億多年前的生命，贏得「地下三吋」封號，還發願分享、讓200多萬憂鬱症患者活出希望，並無私地捐贈化石給國立自然科學博物館，推廣自然科學的知識和大愛，因此從全球各界推薦3683位候選人中脫穎而出，獲頒該基金會「全球熱愛生命獎章」。

▲化石達人王坤愉榮獲全球熱愛生命獎章。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，王坤愉以畢生心血從事教育工作，以及戶外生態教學、課後從事化石挖掘與研究，專一而投入的生命態度，讓人感動；他本身雖罹患憂鬱症，但仍能以自身經歷鼓勵更多病友，以生命感動生命，就像千萬年前的生物形成化石、讓生命延續，南投有這樣的國寶級人物令人與有榮焉，也特別感謝周大觀文教基金會長年推廣「全球熱愛生命運動」，讓人們一同看見生命中的無限可能。

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