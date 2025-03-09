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禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲市長盧秀燕出席台中市校園品格標語聯合揭牌活動。（圖／台中市政府提供）

記者劉維榛／綜合報導

台中市政府教育局與中華民國全國家長協會聯手舉辦「台中市校園品格標語聯合揭牌」活動，強調禮義廉恥的重要性。市長盧秀燕表示，品格教育對家庭、學校和社會都有深遠影響，推動這項教育工程是她身為市長和家長的責任，雖然這是一條漫長而艱鉅的道路，但必須堅持不懈。

此次活動於2019年10月28日由中華民國全國家長協會發起，聯合台中市50多所國中小和高中，共同推廣品格教育。揭牌儀式在台灣大道市政大樓舉行，由盧市長帶領教育局團隊與各家長協會共同揭牌標語「禮義廉恥」，宣示台中市全面推動品格教育的決心。生命鬥士楊恩典也出席活動，並致贈其書寫的「禮義廉恥」作品，為活動增添意義。

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盧市長在活動中指出，隨著社會快速變遷及人際關係日趨複雜，品格教育的重要性日益凸顯。她呼籲大家共同努力推動這項教育工程，並強調自己作為市長和家長，責無旁貸地要成為推動品格教育的精神指標。儘管這是一項漫長且艱難的任務，但必須以耐力和毅力持續推動，讓品格教育在校園中深耕。

這次活動旨在凝聚各界力量，共同推動台中市的品格教育，盧秀燕期望透過禮義廉恥的標語，讓學生在潛移默化中養成良好品德，進而影響家庭和社會，實現「品格好、家庭好、學校好、社會也會好」的美好願景。

▼盧市長強調，要讓品格教育在校園中深耕。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

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