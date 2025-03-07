台、日、韓三國扶輪社跨國合作　助力屏東基督教醫院

▲靜脈注射訓練 。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

國際扶輪3510地區屏東東區扶輪社發起台、日、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院美金181800元，建置高擬真臨床教具與雙向回饋臨床技能中心，以提升屏基醫療人員及實習生的臨床技能，確保病患照護品質與安全。7日舉行捐贈儀式，由屏基院長吳榮州代表接受，日、韓扶輪社也專程跨海來台與會。

屏基為屏東縣內規模最大的區域教學醫院，每年服務超過54萬人次，承擔著屏北地區重症急救與偏鄉醫療服務的重任，同時也是醫事院校學生的臨床實習場域。隨著醫學教育方式不斷進步，傳統教學模式已難以滿足現代醫學訓練需求，醫院現有教具設備老舊，亟需更新。

為改善現況，屏東東區扶輪社發起「提升屏東基督教醫院臨床技能培訓質量與醫療專業資訊增能培育計畫」獲得韓國光州中央扶輪社、日本茂原扶輪社、台北城中扶輪社、屏東南區扶輪社、屏東溫馨扶輪社、屏東西區扶輪社、屏東百合扶輪社、屏東和平扶輪社、屏東鳳凰扶輪社、恆春恆馨扶輪社響應，共同向國際扶輪提出「全球獎助金計畫」，並經基金會核准，獎助美金181800元（合台幣約600萬元）。

此計畫導入高擬真臨床教具，使學員能在模擬環境中練習關鍵醫療技術，像可自行設定生理狀態的身體評估假人，提供逼真的情境訓練臨床處置；還有高級心臟救命術訓練模型可練習插管、電擊除顫等操作，透過實作訓練提升臨床應變能力。此外，也協助屏基建置整合醫護教育資訊培訓平台，提供更具彈性的學習方式，確保醫療人員能夠即時獲取最新醫療知識，並透過數據分析優化培訓內容。

屏基醫教副院長施丞貴指出，現代醫學教育需要更精確、有效的訓練方式，以確保醫護人員能夠應對各種臨床挑戰。引進擬真模擬技術，不僅能提升學員的實作能力，更可降低醫療錯誤的風險。擬真教學設備的應用，可提供醫護人員多元化的學習模式，如標準病人訓練、高擬真假人模擬及系統性情境模擬等，使學員能夠在安全的環境中練習，提升技術熟練度。

屏東東區扶輪社社長林鴻鈞表示，扶輪社長期關注在地醫療發展，希望透過本次計畫，為屏東醫療環境帶來實質的提升，進一步強化醫療人員的專業能力，造福地方民眾。

屏基院長吳榮州表示，屏基每年培訓PGY醫師、醫事、護理實習生及新進醫護人員800多人，這項計畫不僅提升了醫療團隊的實戰技能及臨床應變能力，也讓屏東的病患能夠享受到更高品質的醫療服務。衷心感謝扶輪社的支持，未來也將持續努力，為屏東縣的醫療環境創造更多正面影響。